Так, оказывается, лук можно не только использовать как один из ингредиентов зажарки, запеканки, салатов и т.д. Если этот овощ правильно приготовить, он может стать полноценным блюдом. Мягкий и нежный по вкусу гарнир из запеченного лука идеально дополнит любое мясо.
И еще Вкуснее, чем на сковороде: готовим хрустящие и ароматные картофельные чипсы в духовке
Как запечь лук в духовке
Ингредиенты:
- Лук сорта "шалот мелкий" или "сорокозубка" – 300 – 500 граммов;
- Оливковое масло – 50 граммов;
- Сухие травы, розмарин, чабрец, орегано – по вашему вкусу
- Сахар – 1 чайная ложка.
Способ приготовления:
- Очистите лук от шелухи. Если встречаются большие головки, то разрежьте пополам, но можно оставить и целые.
- Выложите овощи в форму для запекания и полейте оливковым маслом.
- Приправьте любимыми травами и приправы и не забудьте посыпать сахаром.
- Отправьте запекаться в разогретую до 200 градусов духовку.
- Когда лук зарумянится с одной стороны, переверните на другую, посыпьте еще приправами и перемешайте. Запекайте до готовности.
Приятного аппетита!
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Гарнир из запеченного лука / Фото коллаж 24 канала
Текст публикации фуд-блогера Анастасии:
Запеченный лук. Подходит как гарнир к мясу, и просто отличная закуска.
Ингредиенты:
шалот мелкий или сорокозубка
оливковое масло extra virgin
сухие травы, розмарин, чабрец, орегано
сахар
Приготовление:
Чистим наш лучок.
Берем красивую форму для запекания и укладываем в один ряд наш лучок. Поливаем растительным маслом. Посыпаем чуть-чуть сахаром и сухими травами.
Ставим в разогретую духовку, обычный режим или гриль с обдувом, 180-200°.
Как только лук зарумянится с одной стороны, переворачиваем и посыпаем травами, мешаем. Печем дальше до готовности. Она должна стать мягкой и румяной.