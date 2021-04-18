10 дизайнерів, які заслуговують на Нобелівську премію за свої геніальні винаходи

Джерело:Harmonikum
Щоденно відомі дизайнери вигадують сотні чи навіть тисячі нових винаходів. Деякі речі безглузді і зовсім непрактичні, а деякі настільки класні, що точно заслуговують на Нобелівську премію.
Ці винаходи настільки геніальні, що кожен хотів би мати їх у себе дома. Вони оригінальні, зручні та стильні.
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Фото harmonikum
Фото harmonikum
Фото harmonikum
Фото harmonikum
Фото harmonikum
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Фото harmonikum
Фото harmonikum
Фото harmonikum
Фото harmonikum
Фото harmonikum