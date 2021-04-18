Ежедневно известные дизайнеры придумывают сотни или даже тысячи новых изобретений. Некоторые вещи бессмысленные и вовсе непрактичны, а некоторые настолько классные, что точно заслуживают Нобелевскую премию.

Эти изобретения настолько гениальны, что каждый хотел бы иметь их у себя дома. Они оригинальны, удобные и стильные. Читайте также: Уникальные дизайнерские мелочи, которые значительно облегчат вам жизнь 1. Лампа в виде тлеющих дров Фото harmonikum 2. Кубик Рубика для тех, кто имеет проблемы со зрением Фото harmonikum 3. Лампа, которая имеет дизайн отклеивающиеся обоев Фото harmonikum 4. Оригинальный душ, благодаря которому вода попадает на человека со всех сторон Фото harmonikum 5. Степлер, который ставит дату Фото harmonikum Интересно: Ступеньки-невидимки, ожерелье из жуков и еще 13 феерических дизайнерских проколов 6. Держатель для бумажных стаканов и сливок Фото harmonikum 7. Окно, которое можно превратить в балкон Фото harmonikum 8. Флешка, на которой показан объем свободной памяти Фото harmonikum 9. Чемодан, который можно превратить в шкаф Фото harmonikum 10. Полотенцесушитель в виде дерева Фото harmonikum