Щоденно відомі дизайнери вигадують сотні чи навіть тисячі нових винаходів. Деякі речі безглузді і зовсім непрактичні, а деякі настільки класні, що точно заслуговують на Нобелівську премію.

Ці винаходи настільки геніальні, що кожен хотів би мати їх у себе дома. Вони оригінальні, зручні та стильні. Читайте також: Унікальні дизайнерські дрібниці, що значно полегшать вам життя 1. Лампа у вигляді тліючих дров Фото harmonikum 2. Кубик Рубіка для тих, хто має проблеми із зором Фото harmonikum 3. Лампа, яка має дизайн відклеєних шпалер Фото harmonikum 4. Оригінальний душ, завдяки якому вода потрапляє на людину з усіх сторін Фото harmonikum 5. Степлер, який ставить дату Фото harmonikum Цікаво: Сходи-невидимки, намисто із жуків та ще 13 феєричних дизайнерських проколів 6. Тримач для паперових склянок та вершків Фото harmonikum 7. Вікно, яке можна перетворити на балкон Фото harmonikum 8. Флешка, на якій показано обсяг вільної пам'яті Фото harmonikum 9. Валіза, яку можна перетворити на шафу Фото harmonikum 10. Сушка для рушників у вигляді дерева Фото harmonikum