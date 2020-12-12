Якщо ви любите оригінальні речі, не хочете копіювати інших і ставати таким, як усі, – полюбіть "хенд-мейд". Це допоможе вам вносити у будь-який предмет особливі штрихи та робити його унікальним. У такий спосіб ви можете створити нешаблонний одяг, вишукані елементи декору, "сміливі" аксесуари для себе та ваших ґаджетів.

Ідеї 24 підготували для вас 4 класні ідеї дизайну чохла для телефона. Вам для цього знадобляться: кольоровий папір, манікюрні "дрібнички", стрічки для скрапбукінгу, гарний настрій і трішки терпіння.

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Для початку вам знадобиться "чистий" та без візерунків чохол для телефона. Незалежно від того, якої марки у вас смартфон, чохол має бути виготовлений з якісних матеріалів. Адже цей аксесуар не лише дбає про візуал телефона, а й про захист від пошкоджень.

Фарба або лак

Отже, коли ви обрали собі чохол, можете переходити до етапу декорування. Найкраще для розмальовувань використовувати акрилові фарби. Але по можливості можете брати лаки або гель-лаки для манікюру. За бажанням скористайтеся пензликом для малювання. Тепер знайдіть класні ідеї декору або вигадайте їх і розпочинайте творити. Після того, як малюнок буде готовий, обов'язково просушіть чохол у LED-лампі (за умови, що ви використовували гель-лак). В іншому випадку зачекайте кілька хвилин, адже фарба та звичайний лак висохнуть і при кімнатній температурі.

Фото primevideo

Стрічки для скрапбукінгу

Це один з найпростіших способів задекорувати чохол своїми руками. Особливо, якщо у вас зручний смартфон із великою діагоналлю.

Так, маючи великий чохол, вам не доведеться витратити багато часу на вирізання дрібних деталей. Варто лише вигадати цікавий дизайн і за лічені секунди обклеїти весь чохол, залишаючи лише отвори для камери та "входу" для зарядного пристрою.

Фото rsuh

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Кольоровий папір

Якщо ви хочете зробити оригінальний чохол, витрачаючи при цьому мінімальні кошти – придбайте звичайний кольоровий або крафтовий папір. Вирізайте з паперу смужку з отворами для камери і вкладайте заготовку у прозорий або напійпрозорий чохол. Вийде досить просто, але зі смаком.

Фото chekhol

Рельєфний чохол

Для того, щоб чохол мав більш оригінальний вигляд – зробіть його рельєфним. Спочатку на чохлі ручкою або маркером намалюйте бажаний візерунок. Після цього видавіть на малюнок силіконовий клей. Зачекайте, поки він засохне, а потім сміливо розфарбовуйте візерунок у яскраві кольори.

Фото kleigid

За бажанням можна самостійно виготовити чохол з клею. Для цього обклейте телефон пергаментним папером, виріжте отвір для камери, намалюйте на папері візерунок і нанесіть по ньому клей. Через декілька хвилин акуратно відділіть засохлий клей. Вуаля – ваш чохол готовий. За бажанням покрийте його фарбою чи лаком.

Приклад створення чохла: