Если вы любите оригинальные вещи, не хотите копировать других и становиться таким, как все, – полюбите "хэнд-мейд". Это поможет вам вносить в любой предмет особые штрихи и делать его уникальным. Таким образом, вы можете создать нешаблонную одежду, изысканные элементы декора, "смелые" аксессуары для себя и ваших гаджетов.

Идеи 24 подготовили для вас 4 классные идеи дизайна чехла для телефона. Вам для этого понадобятся: цветная бумага, маникюрные "мелочи", ленты для скрапбукинга, хорошее настроение и немного терпения.

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Для начала вам понадобится "чистый" и без узоров чехол для телефона. Независимо от того, какой марки у вас смартфон, чехол должен быть изготовлен из качественных материалов. Ведь этот аксессуар не только заботится о визуале телефона, но и о защите от повреждений.

Краска или лак

Итак, когда вы выбрали себе чехол, можете переходить к этапу декорирования. Лучше всего использовать акриловые краски. Но по возможности можете брать лаки или гель-лаки для маникюра. По желанию воспользуйтесь кисточкой для рисования. Теперь найдите классные идеи декора или придумайте их и начинайте творить. После того, как рисунок будет готов, обязательно просушите чехол в LED-лампе (при условии, что вы использовали гель-лак). В противном случае подождите несколько минут, ведь краска и обычный лак высохнет и при комнатной температуре.

Фото primevideo

Ленты для скрапбукинга

Это один из самых простых способов задекорировать чехол своими руками. Особенно, если у вас удобный смартфон с большой диагональю.

Имея большой чехол, вам не придется потратить много времени на вырезание мелких деталей. Стоит только придумать интересный дизайн и за считанные секунды оклеить весь чехол, оставляя лишь отверстия для камеры и "входа" для подключения зарядного устройства.

Фото rsuh

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Цветная бумага

Если вы хотите сделать оригинальный чехол, тратя при этом минимальные средства – приобретите обычную цветную или крафтовою бумагу. Вырезайте из бумаги полоску с отверстиями для камеры и вкладывайте заготовку в прозрачным или полупрозрачный чехол. Получится довольно просто, но со вкусом.

Фото chekhol

Рельефный чехол

Для того, чтобы чехол имел более оригинальный вид – сделайте его рельефным. Сначала на чехле ручкой или маркером нарисуйте желаемый узор. После этого выдавите на рисунок силиконовый клей. Подождите, пока он засохнет, а потом смело раскрашивайте узор в яркие цвета.

Фото kleigid

По желанию можно самостоятельно изготовить чехол из клея. Для этого оклейте телефон пергаментной бумагой, вырежьте отверстие для камеры, нарисуйте на бумаге узор и нанесите по нему клей. Через несколько минут аккуратно отделите засохший клей. Вуаля – ваш чехол готов. По желанию покройте его краской или лаком.

Пример создания чехла: