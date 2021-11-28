Десерт вихідного дня: рецепт сирного пирога, який не шкодить фігурі

Домашній сир – друг для тих, хто дотримується дієти. А сирний пиріг – смачний варіант урізноманітнити раціон.

Рецептом дієтичної випічки з домашнім сиром поділилася нутриціологиня Олена Фаградян. Цей смаколик стане вашим порятунком у моменти, коли дуже хочеться чогось солодкого, і при цьому без шкоди для фігури. Приготувати такий десерт не так складно, яка здається, тож гайда експериментувати на кухні разом з Ідеї 24!

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Рецепт дієтичного сирного пирога

Інгредієнти для крихти:

200 грамів борошна цільнозернового (пшеничне або рисове);

100 грамів вершкового масла;

цукрозамінник – на ваш смак.

Інгредієнти для начинки:

500 грамів домашнього сиру;

цукрозамінник – на ваш смак;

3 яйця;

1 пакетик ванільного цукру (10 грамів);

50 грамів родзинок.

Спосіб приготування:

Натріть масло на терці, додайте просіяного борошна та цукрозамінник. Замісіть тісто руками до стану "пісочної крихти". В окремій мисці приготуйте сирну начинку. Сир, цукрозамінник, ванільний цукор та яйця – усе разом збийте міксером до однорідної маси. Тоді можна додавати родзинки. Змастіть маслом дно форми для випікання та рівномірним шаром викладіть половину крихти. Тоді покладіть сирну начинку та решти крихти. Випікайте у духовці 40 – 50 хвилин при 180 градусах.

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Текст публікації Олени Фаградян:

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