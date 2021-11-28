Рецептом диетической выпечки с творогом поделилась нутрициолог Елена Фаградян. Эта вкусняшка станет вашим спасением в моменты, когда очень хочется чего-то сладкого, и при этом без вреда для фигуры. Приготовить такой десерт не так сложно, как кажется, так что айда экспериментировать на кухне вместе с Идеи 24!
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Рецепт диетического творога
Ингредиенты для крошки:
- 200 граммов муки цельнозерновой (пшеничная или рисовая);
- 100 граммов сливочного масла;
- сахарозаменитель – по вашему вкусу.
Ингредиенты для начинки:
- 500 граммов домашнего творога;
- сахарозаменитель – по вашему вкусу;
- 3 яйца;
- 1 пакетик ванильного сахара (10 граммов);
- 50 граммов изюма.
Способ приготовления:
- Натрите масло на терке, добавьте просеянную муку и сахарозаменитель. Замесите тесто руками до состояние "песочной крошки".
- В отдельной миске приготовьте творожную начинку. Сыр, сахарозаменитель, ванильный сахар и яйца – все вместе взбейте миксером до однородной массы. Тогда можно добавлять изюм.
- Смажьте маслом дно формы для выпечки и равномерным слоем выложите половину крошки. Тогда положите творожную начинку и остальную крошку.
- Выпекайте в духовке 40 – 50 минут при 180 градусах.
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Текст публикации Елены Фаградян:
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