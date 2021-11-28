Рецептом диетической выпечки с творогом поделилась нутрициолог Елена Фаградян. Эта вкусняшка станет вашим спасением в моменты, когда очень хочется чего-то сладкого, и при этом без вреда для фигуры. Приготовить такой десерт не так сложно, как кажется, так что айда экспериментировать на кухне вместе с Идеи 24!

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Рецепт диетического творога

Ингредиенты для крошки:

  • 200 граммов муки цельнозерновой (пшеничная или рисовая);
  • 100 граммов сливочного масла;
  • сахарозаменитель – по вашему вкусу.

Ингредиенты для начинки:

  • 500 граммов домашнего творога;
  • сахарозаменитель – по вашему вкусу;
  • 3 яйца;
  • 1 пакетик ванильного сахара (10 граммов);
  • 50 граммов изюма.

Способ приготовления:

  1. Натрите масло на терке, добавьте просеянную муку и сахарозаменитель. Замесите тесто руками до состояние "песочной крошки".
  2. В отдельной миске приготовьте творожную начинку. Сыр, сахарозаменитель, ванильный сахар и яйца – все вместе взбейте миксером до однородной массы. Тогда можно добавлять изюм.
  3. Смажьте маслом дно формы для выпечки и равномерным слоем выложите половину крошки. Тогда положите творожную начинку и остальную крошку.
  4. Выпекайте в духовке 40 50 минут при 180 градусах.

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Текст публикации Елены Фаградян:

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