Рецептом дієтичної випічки з домашнім сиром поділилася нутриціологиня Олена Фаградян. Цей смаколик стане вашим порятунком у моменти, коли дуже хочеться чогось солодкого, і при цьому без шкоди для фігури. Приготувати такий десерт не так складно, яка здається, тож гайда експериментувати на кухні разом з Ідеї 24!
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Рецепт дієтичного сирного пирога
Інгредієнти для крихти:
- 200 грамів борошна цільнозернового (пшеничне або рисове);
- 100 грамів вершкового масла;
- цукрозамінник – на ваш смак.
Інгредієнти для начинки:
- 500 грамів домашнього сиру;
- цукрозамінник – на ваш смак;
- 3 яйця;
- 1 пакетик ванільного цукру (10 грамів);
- 50 грамів родзинок.
Спосіб приготування:
- Натріть масло на терці, додайте просіяного борошна та цукрозамінник. Замісіть тісто руками до стану "пісочної крихти".
- В окремій мисці приготуйте сирну начинку. Сир, цукрозамінник, ванільний цукор та яйця – усе разом збийте міксером до однорідної маси. Тоді можна додавати родзинки.
- Змастіть маслом дно форми для випікання та рівномірним шаром викладіть половину крихти. Тоді покладіть сирну начинку та решти крихти.
- Випікайте у духовці 40 – 50 хвилин при 180 градусах.
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Текст публікації Олени Фаградян:
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