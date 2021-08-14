Це відбувається через відсутність підтримки в період зниження ваги. Де знайти однодумців, щоб скоріше прийти до результату, розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.

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Де знайти підтримку при схудненні

Коли є підтримка, набагато простіше дотримуватися плану харчування і тренувань. Але якщо у вас в оточенні не заведено підтримувати один одного, то завжди можна знайти місце, де буде ця підтримка,

– зазначила Усенко.

Піти в тренажерний зал. Там ви зустрінете багато однодумців, адже більшість приходять туди саме з метою схуднути.

Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби "Тая" – це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.

Займатися спортом у групах. Це можуть бути тренуванні в залі чи парку. При цьому ви можете вибрати той напрямок, який вам до душі.

Правильний підхід прискорить процес схуднення / Фото Pixabay

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Тематичні заходи. До них належать фітнес-табори, санаторії та інші спортивні вилазки. Інтернет-спільноти/форуми. Знайдіть спеціалізований ресурс, де можна обговорити свою проблему і почитати, як це відбувається в інших.

Для того щоб знайти нове оточення, яке дивиться з тобою в один бік, потрібно піти тією дорогою, якою ти ще не ходив. Це завжди вихід із зони комфорту, але цей вихід дасть сильне зростання і підтримку, що в підсумку приведе до крутого особистого результату,

– резюмувала Ольга Усенко.

Виберіть ту активність, яка вам до душі / Фото Pixabay