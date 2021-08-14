Це відбувається через відсутність підтримки в період зниження ваги. Де знайти однодумців, щоб скоріше прийти до результату, розповіла нутриціологиня Ольга Усенко.
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Де знайти підтримку при схудненні
Коли є підтримка, набагато простіше дотримуватися плану харчування і тренувань. Але якщо у вас в оточенні не заведено підтримувати один одного, то завжди можна знайти місце, де буде ця підтримка,
– зазначила Усенко.
- Піти в тренажерний зал. Там ви зустрінете багато однодумців, адже більшість приходять туди саме з метою схуднути.
- Займатися спортом у групах. Це можуть бути тренуванні в залі чи парку. При цьому ви можете вибрати той напрямок, який вам до душі.
Правильний підхід прискорить процес схуднення / Фото Pixabay
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- Тематичні заходи. До них належать фітнес-табори, санаторії та інші спортивні вилазки.
- Інтернет-спільноти/форуми. Знайдіть спеціалізований ресурс, де можна обговорити свою проблему і почитати, як це відбувається в інших.
Для того щоб знайти нове оточення, яке дивиться з тобою в один бік, потрібно піти тією дорогою, якою ти ще не ходив. Це завжди вихід із зони комфорту, але цей вихід дасть сильне зростання і підтримку, що в підсумку приведе до крутого особистого результату,
– резюмувала Ольга Усенко.
Виберіть ту активність, яка вам до душі / Фото Pixabay