Где провести новогодний корпоратив: 6 небанальных идей, которые покорят всех работников
Пришло время, когда руководство любой фирмы уже начинает проведение праздничных новогодних корпоративов. Каждый, кто работает в офисе, мечтает о шумном праздновании, интересной программе, вкусных блюдах и напитках, а также о классных подарках.
Идеи 24 подготовили для вас 6 особых мест, где новогодний корпоратив пройдет незабываемо. Каждый работник после таких празднований получит массу положительных эмоций и поймет, что выбрал правильное место работы.
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Выбор места, где будет происходить корпоратив зависит от трех факторов:
- отсутствия запретов из-за пандемии;
- бюджета, который выделен на празднование;
- настроения коллектива, то есть, хотят ли работники вместе хорошо провести время, и все ли настроены на коллективное празднование.
Если все же корпоративу быть, хорошенько подумайте, какое место для празднования лучше всего выбрать.
Корпоратив на Новый год в офисе
Один из самых дешевых вариантов для празднования Нового года. Для этого стоит лишь задекорировать большое помещение, заказать или приготовить классные блюда и продумать хотя бы минимальный сценарий. Идеально подходит для маленького коллектива.
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Новый год в клубе или ресторане
Этот вариант получится более затратным, но празднование будет веселым и интересным. В идеале можно пригласить ведущего, танцевать, петь, проходить различные конкурсы и т. д. Этот вариант точно понравится коллективу, в котором молодые работники.
Фото thereadhousehotel
Корпоратив на Новый год на природе
Достаточно бюджетный вариант для празднования. Однако при организации могут возникнуть определенные трудности из-за погоды и возможности работников доехать до назначенного места. Обязательно заранее нужно подготовить коллектив ко всем нюансам, которые могут возникнуть.
Фото mosevent
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Квест для работников
Если в вашей команде работники, которые любят приключения, не боятся трудностей и легко находят выход из любой ситуации – такой вариант корпоратива для вас. Заметьте, совместное решение задач сближает коллектив.
Фото lowis
Мастер-класс
Если в коллективе более пассивные работники, не слишком любят активные развлечения – проведите для них оригинальный мастер-класс. Как вариант, могут быть интересные и познавательные мероприятия или даже дегустации.
Фото massandra
Спортивный новогодний корпоратив
Хороший вариант для тех, кто всегда любит активный отдых. Устройте спортивные игры, конкурсы, соревнования. Придумайте интересные призы, а после этого накройте праздничный стол.
Фото volkov-club
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