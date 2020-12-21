Пришло время, когда руководство любой фирмы уже начинает проведение праздничных новогодних корпоративов. Каждый, кто работает в офисе, мечтает о шумном праздновании, интересной программе, вкусных блюдах и напитках, а также о классных подарках.

Идеи 24 подготовили для вас 6 особых мест, где новогодний корпоратив пройдет незабываемо. Каждый работник после таких празднований получит массу положительных эмоций и поймет, что выбрал правильное место работы.

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Выбор места, где будет происходить корпоратив зависит от трех факторов:

отсутствия запретов из-за пандемии;

бюджета, который выделен на празднование;

настроения коллектива, то есть, хотят ли работники вместе хорошо провести время, и все ли настроены на коллективное празднование.

Если все же корпоративу быть, хорошенько подумайте, какое место для празднования лучше всего выбрать.

Корпоратив на Новый год в офисе

Один из самых дешевых вариантов для празднования Нового года. Для этого стоит лишь задекорировать большое помещение, заказать или приготовить классные блюда и продумать хотя бы минимальный сценарий. Идеально подходит для маленького коллектива.

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Новый год в клубе или ресторане

Этот вариант получится более затратным, но празднование будет веселым и интересным. В идеале можно пригласить ведущего, танцевать, петь, проходить различные конкурсы и т. д. Этот вариант точно понравится коллективу, в котором молодые работники.

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Корпоратив на Новый год на природе

Достаточно бюджетный вариант для празднования. Однако при организации могут возникнуть определенные трудности из-за погоды и возможности работников доехать до назначенного места. Обязательно заранее нужно подготовить коллектив ко всем нюансам, которые могут возникнуть.

Фото mosevent

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Квест для работников

Если в вашей команде работники, которые любят приключения, не боятся трудностей и легко находят выход из любой ситуации – такой вариант корпоратива для вас. Заметьте, совместное решение задач сближает коллектив.

Фото lowis

Мастер-класс

Если в коллективе более пассивные работники, не слишком любят активные развлечения – проведите для них оригинальный мастер-класс. Как вариант, могут быть интересные и познавательные мероприятия или даже дегустации.

Фото massandra

Спортивный новогодний корпоратив

Хороший вариант для тех, кто всегда любит активный отдых. Устройте спортивные игры, конкурсы, соревнования. Придумайте интересные призы, а после этого накройте праздничный стол.

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