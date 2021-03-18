10 речей, купуючи які ми дбаємо про екологію

Джерело:24 канал
Щодня людина, сама того не помічаючи, завдає шкоди довкіллю. Тим часом, якби ми хоч іноді стежили за своїми діями, планеті стало б легше дихати.
Почнімо з малого – з відмови від неекологічних предметів, передусім від одноразової упаковки та ще 9 речей, які можна легко замінити екологічнішою альтернативою.
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Їх можна й слід використовувати як тару не лише для домашніх обідів, які ви берете на роботу. Це корисна річ при купівлі будь-яких страв "із собою". Просто попросіть продавця запаковувати замовлення не в одноразовий посуд, а у ваш контейнер.
Купуючи їжу "із собою", використовуйте свій контейнер / Фото techcult
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Заварювати пакетований досить зручно, але неекологічно. Пакетики від чаю не переробляються, до того ж вони містять пластик, а отже, шкодять не лише довкіллю, а й вашому здоров'ю.
Екологічна альтернатива пакетованому чаю – розсипний чай / Фото Ivan-chay
Віддавайте перевагу мочалкам та губкам, виготовленим з люфи.
Фото Makeup
Купуйте продукти на вагу, а потім зберігайте їх у спеціальних контейнерах чи пляшках. Так ви зменшите використання пластику.
Використовуйте скляні контейнери та пляшки / Фото Lifestyle.segodnya