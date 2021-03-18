10 вещей, покупая которые мы заботимся об экологии
Ежедневно человек, сам того не замечая, наносит вред окружающей среде. Между тем, если бы мы хоть иногда следили за своими действиями, планете стало бы легче дышать.
Источник:24 канал
Начнем с малого – с отказа от неэкологических предметов, прежде всего от одноразовой упаковки и еще 9 вещей, которые можно легко заменить экологичной альтернативой.
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1. Индивидуальные многоразовые стаканы для кофе, чая и других напитков
Фото Posudaguide
2. Контейнеры для еды
Их можно и нужно использовать как тару не только для домашних обедов, которые вы берете на работу. Это полезная вещь при покупке любых блюд "с собой". Просто попросите продавца упаковывать заказ не в одноразовую посуду, а в ваш контейнер.
Покупая еду "с собой", используйте свой контейнер / Фото techcult
3. Металлические соломинки для коктейлей
Фото Zeero
4. Экосумки и экомишочки
Фото Shafa
5. Бамбуковые зубные щетки
Фото Rhizomestore
6. Многоразовые диски, патчи и гигиенические палочки
Фото Lunnitsa
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7. Многоразовые салфетки
Фото Tarlini
8. Рассыпной чай
Заваривать пакетированный чай достаточно удобно, но неэкологично. Пакетики от чая не перерабатываются, к тому же они содержат пластик, а следовательно, вредят не только окружающей среде, но и вашему здоровью.
Экологическая альтернатива пакетированному чаю – рассыпной чай / Фото Ivan-chay
9. Губки и мочалки
Отдавайте предпочтение мочалкам и губкам с люфы.
Фото Makeup
10. Стеклянные контейнеры и бутылки
Покупайте продукты на вес, а затем храните их в специальных контейнерах или бутылках. Так вы уменьшите использование пластика.
Используйте стеклянные контейнеры и бутылки / Фото Lifestyle.segodnya
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