Ежедневно человек, сам того не замечая, наносит вред окружающей среде. Между тем, если бы мы хоть иногда следили за своими действиями, планете стало бы легче дышать.

Начнем с малого – с отказа от неэкологических предметов, прежде всего от одноразовой упаковки и еще 9 вещей, которые можно легко заменить экологичной альтернативой.

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1. Индивидуальные многоразовые стаканы для кофе, чая и других напитков

Фото Posudaguide

2. Контейнеры для еды

Их можно и нужно использовать как тару не только для домашних обедов, которые вы берете на работу. Это полезная вещь при покупке любых блюд "с собой". Просто попросите продавца упаковывать заказ не в одноразовую посуду, а в ваш контейнер.

Покупая еду "с собой", используйте свой контейнер / Фото techcult

3. Металлические соломинки для коктейлей

Фото Zeero

4. Экосумки и экомишочки

Фото Shafa

5. Бамбуковые зубные щетки

Фото Rhizomestore

6. Многоразовые диски, патчи и гигиенические палочки

Фото Lunnitsa

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7. Многоразовые салфетки

Фото Tarlini

8. Рассыпной чай

Заваривать пакетированный чай достаточно удобно, но неэкологично. Пакетики от чая не перерабатываются, к тому же они содержат пластик, а следовательно, вредят не только окружающей среде, но и вашему здоровью.

Экологическая альтернатива пакетированному чаю – рассыпной чай / Фото Ivan-chay

9. Губки и мочалки

Отдавайте предпочтение мочалкам и губкам с люфы.

Фото Makeup

10. Стеклянные контейнеры и бутылки

Покупайте продукты на вес, а затем храните их в специальных контейнерах или бутылках. Так вы уменьшите использование пластика.

Используйте стеклянные контейнеры и бутылки / Фото Lifestyle.segodnya