Інколи дуже важко тримати себе в руках, заспокоїтися і повністю позбутися негативу. У цей момент дуже важливо навчитися стримувати усі погані емоції, глибоко вдихнути й заспокоїтися будь-яким зручним для вас способом.

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