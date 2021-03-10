20 перемог природи у двобої з цивілізацією: вражаючі фото
Вдосконалюючи собі умови проживання, досить часто люди забувають про екологію та заподіюють їй шкоду. Такі вчинки можуть призводити до катастрофічних наслідків, але природа завжди протистоїть цьому й бореться з такими діями людей.
Джерело:Bored Panda
Ми підготували для вас вражаючі фото, які доводять, що природа має неймовірну силу і може протистояти цілій цивілізації.
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1. Важко повірити, що це фото не з якогось мультфільму Disney
Фото tudointeressante
2. Дерево, яке росте всередині закинутої труби
Фото belbalady
3. Залізничні колії в тайванському лісі
Фото boredpanda
4. Дерево, яке росте з дорожнього знака
Фото izismile
5. Судно, яке затонуло перетворилося на зелений острів
Фото boredpanda
6. Покинутий замок в Ірландії
Фото boredpanda
7. Коріння, яке створює дуже реалістичний візерунок бруківки
Фото boredpanda
8. Дерево, яке зуміло вирости крізь кам'яну стіну
Фото zhuanlan
9. Міст у Новій Зеландії
Фото boredpanda
10. Вілла у Німеччині
Фото boredpanda
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11. Неймовірна боротьба
Фото boredpanda
12. "Крізь поручні…до сонця?"
Фото boredpanda
13. Неймовірний вигляд
Фото boredpanda
14. Закинута оранжерея
Фото boredpanda
15. Радіоактивні автомобілі (після катастрофи на Фокусимі) поглинає природа
Фото boredpanda
16. Плющ поступово "захоплює" автомобіль
Фото boredpanda
17. Будинок постраждав від вітрів у пустелі
Фото boredpanda
18. Справжній витвір мистецтва, створений природою
Фото boredpanda
19. Різниця у фото понад 45 років
Фото boredpanda
20. Закинуте місце, яке "прикрасила" природа
Фото boredpanda
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