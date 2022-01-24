Чудово смакуватиме до снеків: приготуйте казковий сирний соус з п'яти інгредієнтів

Цей домашній вершковий сирний соус є одним із найшвидших і найлегших у приготуванні. Він ідеально підходить для печеної картоплі, фрі, чипсів та інших снеків.

Потрібен швидкий перекус? Приготуйте корисні чипси та полийте сирним соусом. Якщо у вас є кілька хвилин і трохи твердого сиру, можете починати вже!

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Рецепт смачного сирного соусу

Загальний час приготування: 7 хвилин

Інгредієнти:

1 столова ложка вершкового масла;

1 столова ложка борошна універсального призначення;

180 мілілітрів молока;

90 грамів тертого твердого сиру;

сіль і перець за смаком.

Приготування

У невеликій каструлі на середньому вогні розтопіть вершкове масло. Всипте борошно і готуйте, безперервно помішуючи, поки борошно не стане легкого золотистого кольору. Це триватиме приблизно 1 хвилину.

Повільно влийте молоко, збиваючи грудочки в міру їх утворення. Продовжуйте збивати суміш, поки вона не стане густою і не вкриється пухирцями, 3 – 4 хвилини.

Заберіть з вогню, додайте сир і перемішайте, поки соус не стане гладким і вершковим. Додайте сіль і перець за смаком. Подавайте одразу і насолоджуйтесь!



Сирний соус до снеків / Фото show me the yummy