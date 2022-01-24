Нужен скорый перекус? Приготовьте полезные чипсы и полейте творожным соусом. Если у вас есть несколько минут и немного твердого сыра, можете начинать!
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Рецепт вкусного сырного соуса
Общее время приготовления: 7 минут
Ингредиенты:
- 1 столовая ложка сливочного масла;
- 1 столовая ложка муки универсального назначения;
- 180 миллилитров молока;
- 90 г тертого твердого сыра;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление
В небольшой кастрюле на среднем огне растопите сливочное масло. Всыпьте муку и готовьте, непрерывно помешивая, пока мука не станет лёгкого золотистого цвета. Это будет продолжаться примерно 1 минуту.
Медленно влейте молоко, взбивая комочки по мере их образования. Продолжайте взбивать смесь, пока она не станет густой и не покроется пузырьками, 3 – 4 минуты.
Заберите из огня, добавьте сыр и перемешайте, пока соус не станет гладким и сливочным. Добавьте соль и перец по вкусу. Подавайте сразу и наслаждайтесь!
Сырный соус к снекам / Фото show me the yummy