Я в мами інженер: тюнінг авто, який шокував усіх

Джерело:24 канал
У світі є багато людей, яких сміливо можна назвати майстрами своєї справи. Вони обожнюють те, що роблять, роблять це ідеально та досконало, тому результат їхньої роботи вражає.
Але є й такі, хто береться за роботу, але не може довести справу до кінця. Як наслідок, мають роботу, яка смішить усіх, хто її побачить. Ми підготували фотодобірку авто, власники яких вірили у те, що тюнінг – це їхнє покликання. Але всі навколо думали зовсім інакше.
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Фото reddit
Фото avtovod
Фото hotcars