В мире есть много людей, которых смело можно назвать мастерами своего дела. Они обожают то, что делают, делают это идеально и совершенно, поэтому результат их работы впечатляет.

Но есть и такие, кто берется за работу, но не может довести дело до конца. Как следствие, имеют работу, которая смешит всех, кто ее увидит. Мы подготовили фотоподборку авто, владельцы которых верили в то, что тюнинг – это их призвание. Но все вокруг думали совсем иначе.

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1. Всегда можно найти выход из любой ситуации

Фото recreationalvehiclemarket

2. Зато за покупками будет удобно ездить

Фото pinterest

3. Работа рук настоящего любителя черепов

Фото reddit

4. Сталевары приложили максимум усилий

Фото autoblog

5. Бюджетная версия дома на колесах

Фото reddit

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6. Кто-то решил, что это дешевле, чем приобрести прицеп

Фото gtaforums

7. Кажется, владелец создал новый класс автомобиля

Фото reddit

8. Интересно, сколько времени владелец собирал материнские платы для тюнинга этого автомобиля?

Фото reddit

9. И в магазин съездил, и улицу замел

Фото avtovod

10. Бэтмобиль

Фото hotcars