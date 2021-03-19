Сумніваєтесь, що скнара платить двічі? Пропонуємо вам 13 фотодоказів того, що так воно і є. Наші герої вирішили заощадити на службі доставки й перевезти речі легковим автомобілем. Ступінь креативу та абсурду оцініть самі.

1. Що менша автівка, то більші амбіції Фото pokazuha Читайте також: Такого працівники СТО ще не бачили: вражаючі фото автівок, які потребували ремонту 2. Так от для чого йому потрібен був кабріолет... Фото reddit 3. Коли за роботу взялися професіонали Фото tgchannels 4. Головне – усе надійно зафіксувати Фото reddit 5. Оптимізатор 80-го рівня Фото figyelj 6. Зате забрали все! Фото figyelj 7. Від цього автомобіля краще триматися подалі Фото figyelj Цікаво: Це має знати кожен водій: 7 неоціненних порад 8. Цікаво, як довго він думав над цією ідеєю? Фото neskychno 9. Раптом у дорозі зморить сон? Фото figyelj 10. Зате не довелось платити за доставку Фото figyelj 11. Сподіваємось, балони були порожні Фото fishki 12. Вагон і візочок Фото reddit 13. Чи думав водій, який безлад ризикує зчинити на дорозі? Фото figyelj