Бережіть автівку та готівку: речі, які не варто перевозити легковиком
Сумніваєтесь, що скнара платить двічі? Пропонуємо вам 13 фотодоказів того, що так воно і є. Наші герої вирішили заощадити на службі доставки й перевезти речі легковим автомобілем. Ступінь креативу та абсурду оцініть самі.
Джерело:Figyelj
1. Що менша автівка, то більші амбіції
Фото pokazuha
Читайте також: Такого працівники СТО ще не бачили: вражаючі фото автівок, які потребували ремонту
2. Так от для чого йому потрібен був кабріолет...
Фото reddit
3. Коли за роботу взялися професіонали
Фото tgchannels
4. Головне – усе надійно зафіксувати
Фото reddit
5. Оптимізатор 80-го рівня
Фото figyelj
6. Зате забрали все!
Фото figyelj
7. Від цього автомобіля краще триматися подалі
Фото figyelj
Цікаво: Це має знати кожен водій: 7 неоціненних порад
8. Цікаво, як довго він думав над цією ідеєю?
Фото neskychno
9. Раптом у дорозі зморить сон?
Фото figyelj
10. Зате не довелось платити за доставку
Фото figyelj
11. Сподіваємось, балони були порожні
Фото fishki
12. Вагон і візочок
Фото reddit
13. Чи думав водій, який безлад ризикує зчинити на дорозі?
Фото figyelj
Поділитися новиною