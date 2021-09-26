Ранкова розминка подарує вам заряд енергії та позитиву на весь день. Інші переваги, а також відео з корисними вправами шукайте у нашому матеріалі.

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Чому важливо робити ранкову зарядку

Бадьорість

Почніть день із зарядки, щоб прискорити обмінні процеси в організмі, покращити самопочуття та зовнішній вигляд.

Продуктивність



Ранкові вправи на свіжому повітрі підвищать продуктивність / Фото Unsplash

Коротка ранкова зарядка на 10 хвилин покращить кровообіг, що підвищить вашу працездатність, покращить роботу мозку та концентрацію уваги.

Хороший настрій

Надходження кисню та викид ендорфінів під час розминки викличуть усмішку та позитивні емоції.

Фізична форма



Ранкові зарядки допоможуть тримати себе у формі / Фото Unsplash

Ранкова зарядка допоможе тримати тіло у тонусі. Ви зможете легко та ефективно позбутись надлишкових калорій та потренувати м'язи.

Здоров'я

Вправи допоможуть зміцнити серцево-судинну систему, підвищити імунітет, поліпшити координацію рухів.

Стійкість



Знімайте стрес на ранкових пробіжках / Фото Unsplash

Зарядка також слугує відмінним антистресом. Проводьте її на свіжому повітрі – це допоможе впоратись зі емоційним перенавантаженням та покращить якість сну.

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І пам'ятайте:

Зарядка не замінює повноцінні тренування, це лише чудовий спосіб розпочати день.

Ранкові вправи варто виконувати на свіжому повітрі або у добре провітрюваному приміщенні.

Перед тим, як розпочинати, підготуйте склянку води з лимоном та пийте під час зарядки.

Вправи мають бути легкими, виконуйте їх у спокійному темпі та слідкуйте за диханням.



Не забувайте пити воду під час зарядки / Фото Unsplash

Тренер Юлія Богдан поділилась відео з корисними ранковими вправами в інстаграмі.