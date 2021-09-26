Утренняя разминка подарит вам заряд энергии и позитива на весь день. Другие преимущества, а также видео с полезными упражнениями ищите в нашем материале.

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Почему важно делать утреннюю зарядку

Бодрость

Начните день с зарядки, чтобы ускорить обменные процессы в организме, улучшить самочувствие и внешний вид.

Продуктивность



Утренние упражнения на свежем воздухе повысят продуктивность / Фото Unsplash

Короткая утренняя зарядка на 10 минут улучшит кровообращение , что повысит вашу работоспособность, улучшит работу мозга и концентрацию внимания.

Хорошее настроение

Поступление кислорода и выброс эндорфинов во время разминки вызовут улыбку и положительные эмоции.

Физическая форма



Утренние зарядки помогут держать себя в форме / Фото Unsplash

Утренняя зарядка поможет держать тело в тонусе. Вы сможете легко и эффективно избавиться от избыточных калорий и потренировать мышцы.

Здоровье

Упражнения помогут укрепить сердечно-сосудистую систему, повысить иммунитет, улучшить координацию движений.

Устойчивость



Снимайте стресс на утренних пробежках / Фото Unsplash

Зарядка также служит отличным антистресс. Проводите ее на свежем воздухе – это поможет справиться с эмоциональным перенапряжением и улучшит качество сна.

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И помните:

Зарядка не заменяет полноценные тренировки, это только отличный способ начать день.

Утренние упражнения следует выполнять на свежем воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

Перед тем, как начинать, подготовьте стакан воды с лимоном и пейте во время зарядки.

Упражнения должны быть легкими, выполняйте их в спокойном темпе и следите за дыханием.



Не забывайте пить воду во время зарядки / Фото Unsplash