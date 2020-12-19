Иногда бывает так, что на выходные запланировано много дел, но что-то делать ну совсем не хочется. Не заставляйте себя выполнять то, что будет вызывать у вас негативные эмоции. Расслабьтесь и позвольте себе побездельничать хотя бы на выходных.

Идеи 24 подготовили для вас подборку весомых причин, которые позволят вам немного полениться на выходных.

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1. Накапливайте силы

После тяжелой рабочей недели вы заслуживаете отдых, который поможет вам расслабиться, накопить новые ресурсы и зарядиться энергией. Несложенные вещи в шкафу или незаметений коврик ничего трагического в вашу жизнь не принесут. А вот эмоциональное выгорание и физическая усталость точно отрицательно скажутся на вашем будущем.

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2. Лень как шанс для гениальных идей

Наверное, всем знакома ситуация, когда немедленно нужно решить какую-то проблему. На это уходит много сил и времени, а результата нет. Однако впоследствии, забыв о нерешенной проблеме, к вам приходят гениальные идеи по ее решению. Спонтанно, без мозгового штурма или физических истощений. Используйте свободное время для максимального релакса. Возможно, в это время вам в голову придут гениальные идеи, которые впоследствии вы сможете воплотить в жизнь.

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3. Сохранить здоровье

Вы уверены в том, что один-два часика работы на выходных вам не повредят? Это не совсем так. Ваш организм нуждается в полноценном отдыхе. При его отсутствии у вас ухудшится здоровье: появятся психические расстройства, усталость, головные боли и тому подобное. Комплексно это может привести к серьезным последствиям.

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4. Планы на будущее

Выходные созданы для того, чтобы отдыхать и позволять себе лениться и ничего не делать. Вы можете "проваляться" два дня в постели, читая любимую книгу, просматривая фильм или сериал или просто мечтая о будущем. Представляя себя в будущем, строя планы на ближайший месяц, вы можете расслабиться и удачно построить стратегию для собственного развития или рационально распланировать все свои дела на ближайшую неделю.

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5. Чрезмерный анализ

Много своего свободного времени мы анализируем и размышляем над отношениями других людей. Это отнимает много нашего свободного времени и в результате истощает. Не стоит тратить свою энергию на чужие проблемы. Лучше позвольте себе немного полениться: ничего не делайте и ни о чем не думайте.

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