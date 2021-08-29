Чому вага повертається після будь-якої дієти: 2 пункти, які має знати кожен

У прагненні схуднути багато хто вибирає найпростіший шлях – дієти. На сьогодні їх десятки, але кожна ґрунтується на певних обмеженнях.

Це призводить до зривів і набору ваги. Чому дієти неефективні – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Чому дієти неефективні

Будь-яка дієта веде до зривів і повторного набору ваги. Все життя не вийде себе обмежити з двох причин,

– зазначила Кален.

1. Потрібна залізна сила волі

Ресурси людини обмежені, а сила волі вимагає постійної зарядки. Якщо ви весь час себе обмежуєте, рано чи пізно ресурс закінчиться. У такому випадку людина все кидає і починає їсти все, що потрапить під руку. Такі зриви призводять до набору ваги.

Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби– це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.

Всі дієти призводять до зривів / Фото Pixabay

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2. Недолік поживних вітамінів і мінералів

Повністю виключаючи одні продукти, організм починає неправильно засвоювати інші. Для зниження ваги необхідно збалансоване харчування і відсутність переїдання,

– наголосила експертка.

Текст публікації Олени Кален:

Розповім, чому я вважаю дієти неефективними.

Будь-яка дієта веде до зривів і повторного набору ваги. Все життя не вийде себе обмежити з двох причин:

Потрібна залізна сила волі.

Сила волі – це обмежений ресурс, який потребує постійного поповнення – зарядки. При жорстких і постійних обмеженнях обов'язково настає момент, коли ресурс закінчується, сила волі виснажується, і хочеться все кинути і їсти як раніше.

Недолік поживних вітамінів і мінералів.

Повністю виключаючи одні продукти, організм починає неправильно засвоювати інші. Для зниження ваги необхідно збалансоване харчування і відсутність переїдання.

Секретної дієти не існує.