Чому вага повертається після будь-якої дієти: 2 пункти, які має знати кожен
Джерело:інстаграм Олени Кален
У прагненні схуднути багато хто вибирає найпростіший шлях – дієти. На сьогодні їх десятки, але кожна ґрунтується на певних обмеженнях.
Це призводить до зривів і набору ваги. Чому дієти неефективні – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.
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Чому дієти неефективні
Будь-яка дієта веде до зривів і повторного набору ваги. Все життя не вийде себе обмежити з двох причин,
– зазначила Кален.
1. Потрібна залізна сила волі
Ресурси людини обмежені, а сила волі вимагає постійної зарядки. Якщо ви весь час себе обмежуєте, рано чи пізно ресурс закінчиться. У такому випадку людина все кидає і починає їсти все, що потрапить під руку. Такі зриви призводять до набору ваги.Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби "Тая" – це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.
Всі дієти призводять до зривів / Фото Pixabay
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2. Недолік поживних вітамінів і мінералів
Повністю виключаючи одні продукти, організм починає неправильно засвоювати інші. Для зниження ваги необхідно збалансоване харчування і відсутність переїдання,
– наголосила експертка.
Текст публікації Олени Кален:
Розповім, чому я вважаю дієти неефективними.
Будь-яка дієта веде до зривів і повторного набору ваги. Все життя не вийде себе обмежити з двох причин:
Потрібна залізна сила волі.
Сила волі – це обмежений ресурс, який потребує постійного поповнення – зарядки. При жорстких і постійних обмеженнях обов'язково настає момент, коли ресурс закінчується, сила волі виснажується, і хочеться все кинути і їсти як раніше.
Недолік поживних вітамінів і мінералів.
Повністю виключаючи одні продукти, організм починає неправильно засвоювати інші. Для зниження ваги необхідно збалансоване харчування і відсутність переїдання.
Секретної дієти не існує.