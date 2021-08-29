Это приводит к срывам и набору веса. Почему диеты неэффективны – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.

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Почему диеты неэффективны

Любая диета ведет к срывам и повторному набору веса. Всю жизнь не получится себя ограничить по двум причинам,

– отметила Кален.

1. Нужна железная сила воли

Ресурсы человека ограничены, а сила воли требует постоянной зарядки. Если вы все время себя ограничиваете, рано или поздно ресурс закончится. В таком случае человек все бросает и начинает есть все, что попадет под руку. Такие срывы приводят к набору веса.

Всем известно, что питание должно быть качественным. Макаронные изделия "Тая" – это 100% натуральный продукт без каких-либо примесей и красителей. Они прекрасно держат форму и не развариваются, поэтому понравятся даже самым взыскательным ценителям макарон.

Все диеты ведут к срывам / Фото Pixabay

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2. Недостаток питательных витаминов и минералов

Полностью исключая одни продукты, организм начинает неправильно усваивать другие. Для снижения веса необходимо сбалансированное питание и отсутствие перееданий,

– подчеркнула эксперт.

Текст публикации Елены Кален:

Расскажу, почему я считаю диеты неэффективными.

Любая диета ведет к срывам и повторному набору веса. Всю жизнь не получится себя ограничить по двум причинам:

Нужна железная сила воли.

Сила воли это ограниченный ресурс, который требует постоянного пополнения — зарядки. При жестких и постоянных ограничениях обязательно наступает момент, когда ресурс заканчивается, сила воли истощается, и хочется все бросить и есть как прежде.

Недостаток питательных витаминов и минералов.

Полностью исключая одни продукты, организм начинает неправильно усваивать другие. Для снижения веса необходимо сбалансированное питание и отсутствие перееданий.

Секретной диеты не существует.