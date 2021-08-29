У чому секрет стрункості японок: прості правила, які допоможуть бути у формі

Всі ми помічали, що дівчата в Японії переважно стрункі. Крім того, вони прекрасно і свіжо виглядають.

Це пов'язано з кількома повсякденними правилами та звичками. Детальніше про них розповіла нутриціологиня Світлана Нікітчук.

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Японія традиційно лідирує у рейтингу країн за тривалістю життя. А ще жителі країни Висхідного сонця практично не товстіють. Відсоток повних людей в Японії складає лише 3,5. Це практично найнижчий показник у світі. А серед жіночої частини населення він і того менший. Ви уявляєте японську дівчину із зайвою вагою?

– зазначила Нікітчук.

Як японкам вдається залишатися стрункими

Багато руху. В Японії дівчата ходять пішки, їздять на громадському транспорті або велосипедах.

Зустрічі та прогулянки на свіжому повітрі.

Ранкова гімнастика на світанку.

Регулярні візити до лікаря (не менш ніж 12 разів на рік).

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з

Японки їдять багато овочів і фруктів / Фото Pixabay

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Раціон дівчат в Японії

Вся їжа готується на пару, грилі чи запікається.

Рис замість хліба.

Багато овочів і фруктів.

Легкий суп з тофу, водоростями та морепродуктами щодня.

Зелений чай вранці, в обід і ввечері. Цей напій багатий на антиоксиданти, прискорює обмін речовин і втамовує спрагу.

Вся їжа повинна бути свіжою, тому страва готується окремо для кожного прийому.

Маленькі порції.

Об'єм порції дорослої людини поміщається на його долоні. А використання паличок замість виделок і ложок робить трапезу тривалою і розміреною. Завдяки такому підходу людина з'їдає менше і наїдається невеликою порцією,

– уточнила нутриціологиня.

Мінімум солодощів.

За допомогою цих простих правил ви зможете завжди залишатися у формі й прекрасно виглядати.

Текст публікації Світлани Нікітчук:

У чому секрет стрункості японок?

Японія традиційно лідирує у рейтингу країн за тривалістю життя. А ще жителі країни Висхідного сонця практично не товстіють.

Відсоток повних людей в Японії складає всього 3,5. Це практично найнижчий показник у світі. А серед жіночої частини населення він і того менший. Ви уявляєте японську дівчину із зайвою вагою?

У чому ж їх секрет:

Багато руху. Більшість ходять пішки, їздять на велосипеді або пересуваються на громадському транспорті. Але навіть у метро японці вважають за краще стояти, а не сидіти.

Прогулянки та зустрічі з родичами тільки на відкритому повітрі.

Ранкова гімнастика на світанку.

Регулярні (не менш ніж 12 разів на рік) відвідування лікаря.

І звичайно, раціон японців грає ключову роль:

Ніякого обсмажування. Відварюють, готують на пару або на грилі, запікають.

Рис замість хліба.

Багато овочів і фруктів.

Суп щодня. Але не наші наваристі щі, борщі. Готують суп на рибному бульйоні, додаючи водорості, тофу, морепродукти.

Зелений чай вранці, в обід і ввечері. Багатий на антиоксиданти, стимулює обмін речовин, добре втамовує спрагу.

Їжа – лише свіжа. Японці готують щодня. Їжа не готується про запас, а подається свіжою до кожної трапези.

Їжа маленькими порціями. Обсяг порції дорослої людини поміщається у її долоні. А використання паличок замість виделок і ложок робить трапезу тривалою та розміреною. Завдяки такому підходу людина з'їдає менше і наїдається невеликою порцією.

Мінімум солодощів.