Это связано с несколькими повседневными правилами и привычками. Подробнее о них рассказала нутрициолог Светлана Никитчук.
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Япония традиционно лидирует в рейтинге стран по продолжительности жизни. А еще жители страны Восходящего солнца практически не толстеют. Процент полных людей в Японии составляет всего 3,5. Это практически самый низкий показатель в мире. А среди женской части населения он и того меньше. Вы представляете японскую девушку с лишним весом?
– отметила Никитчук.
Как японкам удается оставаться стройными
- Много движения. В Японии девушки ходят пешком, ездят на общественном транспорте или велосипедах.
- Встречи и прогулки на свежем воздухе.
- Утренняя гимнастика на рассвете.
- Регулярные визиты к врачу (не менее 12 раз в год).
Японки едят много овощей и фруктов / Фото Pixabay
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Рацион девушек в Японии
- Вся пища готовится на пару, гриле или запекается.
- Рис вместо хлеба.
- Много овощей и фруктов.
- Легкий суп с тофу, водорослями и морепродуктами каждый день.
- Зеленый чай утром, в обед и вечером. Этот напиток богат антиоксидантами, ускоряет обмен веществ и утоляет жажду.
- Вся еда должна быть свежей, поэтому блюдо готовится отдельно для каждого приема пищи.
- Маленькие порции.
Объем порции взрослого человека уменьшается в его ладонь. А использование палочек вместо вилок и ложек делает трапезу продолжительной и размеренной. Благодаря такому подходу человек съедает меньше и наедается небольшой порцией,
– уточнила нутрициолог.
- Минимум сладостей.
С помощью этих простых правил вы сможете всегда оставаться в форме и прекрасно выглядеть.
Текст публикации Светланы Никитчук:
В чем секрет стройности японок?
Япония традиционно лидирует в рейтинге стран по продолжительности жизни. А еще жители страны Восходящего солнца практически не толстеют.
Процент полных людей в Японии составляет всего 3,5. Это практически самый низкий показатель в мире. А среди женской части населения он и того меньше. Вы представляете японскую девушку с лишним весом?
В чем же их секрет:
Много движения. Большинство ходит пешком, ездят на велосипеде или передвигаются на общественном транспорте. Но даже в метро японцы предпочитают стоять, а не сидеть.
Прогулки и встречи с родственниками только на открытом воздухе.
Утренняя гимнастика на рассвете.
Регулярные (не менее 12 раз в год) посещения врача.
И конечно, рацион японцев играет ключевую роль:
Никакой обжарки. Отваривают, готовят на пару или на гриле, запекают.
Рис вместо хлеба.
Много овощей и фруктов.
Суп каждый день. Но не наши наваристые щи, борщи. Готовят суп на рыбном бульоне, добавляя водоросли, тофу, морепродукты.
Зеленый чай утром, в обед и вечером. Богат антиоксидантами, стимулирует обмен веществ, хорошо утоляет жажду.
Еда – только свежая. Японцы готовят каждый день. Еда не запасается впрок, а подается свежей к каждой трапезе.
Еда маленькими порциями. Объем порции взрослого человека уменьшается в его ладонь. А использование палочек вместо вилок и ложек делает трапезу продолжительной и размеренной. Благодаря такому подходу человек съедает меньше и наедается небольшой порцией.
Минимум сладостей.