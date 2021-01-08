Книги – це найбільш недооцінені технології у світі, адже "правильна" література здатна вплинути на особистість, виробити певні звички й навіть кардинально "перевернути" життя.

Ідеї 24 допоможуть вам зрозуміти, наскільки корисно читати хоча б декілька сторінок щоденно.

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1. Джерело знань

Є спеціальні ліки, які стимулюють розумову діяльність. Вони також здатні покращити пам'ять і підвищити здатність до навчання. Такими самими "ліками" можуть стати книги. Але для цього потрібно обирати "правильну" літературу і читати регулярно.

2. Натхнення

Книги можуть стати чудовим натхненником та мотиватором. Тому завдяки читанню ви з легкістю зможете знайти правильне рішення у важких ситуаціях.

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3. Самотність

Завдяки читанню ви навчитеся бути наодинці та перестане боятися "фізичної самотності". У вас буде свій світ, в який ви зануритеся з головою. Особливо так буває, під час читання художньої літератури.

Книги позбавляють самотності / Фото pinterest

4. Досвід

Читаючи певні книги, ми на підсвідомому рівні можемо переймати досвід інших персонажів. Ми аналізуємо дії, усвідомлюємо, яких вчинків у житті краще не робити й навпаки – як краще зробити в тій чи іншій ситуації. Ми переймаємо досвід інших і вчимося на помилках книжкових персонажів.

5. Концентрація

Під час читання ми концентруємося на чомусь одному, абстрагуємося від усього світу і, умовно кажучи, медитуємо. Це робить нас більш спокійними, терплячими, стриманими.

6. Дурні думки

Книги здатні допомогти позбутися дурних думок. Під час читання ми повністю "занурюємося" у книжковий світ, який здатен відволікти від проблем, труднощів чи негараздів.

7. Сон

Дуже корисно читати перед сном, адже під час читання ми розслабляємося, відпочиваємо фізично та морально. Це сприяє тому, що ми міцно спимо і наш організм при цьому повністю відпочиває.

Читати перед сном – корисно / Фото prozeny