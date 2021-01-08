Почему нужно читать книги: 7 основных причин
Книги – это самые недооцененные технологии в мире, ведь "правильная" литература способна повлиять на личность, выработать определенные привычки и даже кардинально "перевернуть" жизнь.
Идеи 24 помогут вам понять, насколько полезно читать хотя бы несколько страниц ежедневно.
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1. Источник знаний
Есть специальные лекарства, которые стимулируют умственную деятельность. Они также способны улучшить память и повысить способность к обучению. Такими же "лекарством" могут стать книги. Но для этого нужно выбирать "правильную" литературу и читать регулярно.
2. Вдохновение
Книги могут стать отличным вдохновителем и мотиватором. Поэтому благодаря чтению вы с легкостью сможете найти правильное решение в трудных ситуациях.
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3. Одиночество
Благодаря чтению вы научитесь быть наедине и перестанете бояться "физического одиночества". У вас будет свой мир, в который вы окунетесь с головой. Особенно так бывает, при чтении художественной литературы.
Книги лишают одиночества / Фото pinterest
4. Опыт
Читая некоторые книги, мы на подсознательном уровне можем перенимать опыт других персонажей. Мы анализируем действия, осознаем, которых поступков в жизни лучше не делать и наоборот – как лучше сделать в той или иной ситуации. Мы перенимаем опыт других и учимся на ошибках книжных персонажей.
5. Концентрация
Во время чтения мы концентрируемся на чем-то одном, абстрагируемся от всего мира и, условно говоря, медитируем. Это делает нас более спокойными, терпеливыми, сдержанными.
6. Глупые мысли
Книги способны помочь избавиться дурных мыслей. Во время чтения мы полностью "погружаемся" в книжный мир, который способен отвлечь от проблем и трудностей.
7. Сон
Очень полезно читать перед сном, ведь во время чтения мы расслабляемся, отдыхаем физически и морально. Это способствует тому, что мы крепко спим и наш организм при этом полностью отдыхает.
Читать перед сном – полезно / Фото prozeny
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