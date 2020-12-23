Пандемія коронавірусу збила багатьох людей зі шляху. Адже навіть нові знання та уміння стало отримувати значно важче.

Ідеї 24 підібрали поради, які допоможуть змінити ситуацію та хоч трішки мислити позитивно.

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Щоб все змінити у своєму житті та навчитися чомусь новому, варто лише дотримуватися чотирьох правил.

1. Залишайтесь активними

Це найкращий спосіб вивчити будь-що, випробовуйте все на практиці, а не займатися іншими справами поки йде лекція. Дуже важливо залишатись зосередженим та активним, щоб якісно освоювати все нове.



Наполегливість – крок до майбутнього / Фото pexels

2. Уявіть, що ви навчатимете інших

Хороший спосіб навчання це уявити, що вам доведеться передати нове уміння комусь іншому. Таке мислення дозволить глибше вивчити тему, а також отримати певний азарт.



Можливо, ви майбутній лідер / Фото pexels

3. Контролюйте свої емоції

Емоції, які переповнюють людину здатні впливати на процес запам'ятовування. Якщо вам нудно у процесі, то не варто очікувати крутих результатів, тому налаштовуйтесь на позитивну хвилю.



Поганий настрій не принесе вам досягнень у навчанні / Фото pexels

4. Ставте питання

Дуже важливо підходити до будь-якої справи із зацікавленням та не боятись ставити питання, наприклад, "що я від цього отримаю", "для яких цілей я буду це використовувати". Через певний багаж знань людям стає значно важче відчувати допитливість, а це справді важливо.



Варто бути самокритичним / Фото pexels