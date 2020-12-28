Книга – хороший та безпрограшний варіант подарунку дитині. Адже можна зануритися у світ історії чи казки. А також отримати задоволення від розглядання малюнків та читання цікавих історій.

Ідеї 24 підготували список книг, які сподобаються будь-якій дитині та стануть чудовим подарунком на свята.

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"Листи Різдвяного Діда" Джон Р. Р. Толкін

Вік: від 6 до 12 років

Історія про Дж. Р. Р. Толкіна, який писав листи щороку своїм дітям. Він надсилав їх у грудні у конверті зі штемпелем Північного Полюса. Все написане у листах було продумано до деталей: вони написані тонким почерком і оздоблені чудовими кольоровими малюнками. Листи були з історіями про життя на Північному Полюсі як воно є.



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"Вінні-Пух і всі-всі-всі" Александр Алан Мілн

Вік: 4+

Всі герої схожі на реальних людей: хтось завжди сумний, інший занадто "стрибучий", третій турботливий. Але попри те, що у персонажів різні темпераменти, вони завжди підтримують один одного і точно знають, що таке справжня дружба!

Кожний розділ – маленька історія з життя Пуха і його товаришів. Легкі, кумедні, а іноді й смішні до сліз сюжети затягують.



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"Про Грінча, який украв Різдво" Доктор Сьюз

Вік: від 3 до 8 років

Прочитавши книгу її можна обговорювати з дитиною. Що сподобалося більше: фільм чи книга? Що було однакове, а що різне на екрані та на сторінках? Який персонаж сподобався найбільше, а який найменше? Чому? Ця історія вважається однією з найріздвяніших історій усіх часів, адже вона про незадоволеного, волохатого та зеленого викрадача Різдва…



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"Пригоди мишеняти Десперо" Кейт ДіКамілло

Вік: 6+

"Пригоди мишеняти Десперо" – хороший варіант, якщо мова заходить про те, яку книгу почитати дитині 6 років. Це зворушлива, повчальна та неймовірно добра історія. Оповідання навчить співпереживати герою, покаже, що не страшно бути "білою вороною", а головне, що навіть у маленького мишеняти може бути велика душа і хоробре серце.



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Коли сніг пахне мандаринками

Вік: 10-12 років

Над цією збіркою працювало 24 українські популярні автори. Ці історії цікаві підліткам. Саме у той час, коли сніг пахне мандаринками, дуже хочеться вірити у диво та очікувати на різдвяну магію. Герої історії переживають цю пору кожен по-різному: шукають вихід із різних ситуацій, сумують, отримують дари, не розуміють, дізнаються про щось нове. Але у всіх них є спільна мрія – бажання зустріти свята у колі найближчих людей. І допоможе їм у цьому новорічне диво.



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"Йдуть свята. Про Різдво, святого Миколая й новорічні традиції на світі" Моніка Утник-Стругала

Вік: від 6 до 12 років

Це цікава розповідь про мандрівку у світ Різдва. Але читачі дізнаються про цей казковий час у різних куточках планети. Історія про різні традиції, різні дати святкування, різдвяні ярмарки, подарунки, ялинки та прикраси, різдвяні вертепи, різдвяні рослини, про Скруджа й Лускунчика…



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