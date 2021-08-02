Чому постійно хочеться їсти: помилки, які потрібно виправити

Багато дівчат помічали, що періодично виникає звірячий апетит. Це відбувається через неправильний режим харчування.

Для того щоб забути про постійний голод, слід дотримуватися кількох правил. Детальніше про них розповіла нутриціологиня Надія Пахірко.

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Причини постійного голоду

Нерегулярне харчування

За словами експерта, якщо ви відмовилися від сніданку, а вдень перекусили печивом і запили його кавою, дещо пізніше голод змусить змітати все зі столу й холодильника. Такий апетит дуже складно контролювати, тому харчуватися потрібно рівномірно, розподіляючи калорії протягом дня. ⠀

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з

Сніданок є запорукою не тільки відмінного зовнішнього вигляду, але й самопочуття / Фото Pixabay

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Правила правильного харчування

Сніданок – найситніший прийом їжі. Він має становити 25 – 30% від вашої добової калорійності. Решту розподіляємо між обідом, вечерею і перекусами.

Перерва між їжею має бути не більше ніж 4 годин. Порахуйте свою норму калорій на день і розділіть її на 4 – 5 прийомів їжі.

Розподіліть свою добову норму калорій між прийомами їжі / Фото Pixabay