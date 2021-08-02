Для того чтобы забыть о вечном голоде, следует придерживаться нескольких правил. Подробнее о них рассказала нутрициолог Надежда Пахирко.
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Причины постоянного голода
Нерегулярное питание
По словам эксперта, если вы отказались от завтрака, а днем перекусили печеньем и запили его кофе, несколько позже голод заставит сметать все со стола и холодильника. Такой аппетит очень сложно контролировать, поэтому питаться нужно равномерно, распределяя калории в течение дня. ⠀
Завтрак является залогом не только отличного внешнего вида, но и самочувствия / Фото Pixabay
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Правила правильного питания
- Завтрак – это самый сытный прием пищи. Он должен составлять 25 – 30% от вашей суточной калорийности. Остальное распределяем между обедом, ужином и перекусами.
Распределите свою суточную норму калорий между приемами пищи / Фото Pixabay
- Важно определить свое время основных приемов пищи и перекусов. В таком случае голод не будет вас одолевать, а процесс похудения будет быстрым.