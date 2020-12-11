Накануне Нового года наши дома превращаются в мандариновый рай. Сладкие приятные ароматы заполняют все пространство, а на столах появляются горки из оранжевых шкурок. Не спешите их выбрасывать, ведь они вам пригодятся.

Идеи 24 подготовили для вас интересные способы использования мандариновых корок. Вам это точно пригодится. Читайте также: Подарки малышам на Николая: интересные варианты для мальчиков и девочек 1. Высушенные шкурки можно положить на полках, ящиках и в шкафу с одеждой Это поможет избежать появления моли и обеспечить шкафчики приятным цитрусовым ароматом. Фото 7dach 2. Заваривания чая с добавлением свежих или даже сушеных мандариновых корок делает напиток витаминным и невероятно ароматным Фото cookist Интересно: Что подарить любителям коктейлей: 15 оригинальных идей – фото 3. Свежую кожуру из мандаринов можно использовать для приготовления мандаринового варенья и цукатов Фото golapravda 4. Для того, чтобы обеспечить растения в горшках питательными микроэлементами, замочите в воде мандариновые шкурки Настаивайте раствор минимум несколько часов, а потом поливайте им растения. Фото biosamogon 5. Мандариновую кожуру можно разрезать в виде "кувшинки" Полученная "фигурка" может стать подсвечником для аромасвечи. Фото thebathtubdiva 6. Из шкурок мандарина можно сделать классные элементы декора Для этого следует с помощью ножа или кухонных формочек для вырезания теста "выдавить" соответствующие фигурки. Фото pustunchik 7. Высушенные шкурки мандаринов можно использовать для разжигания камина Фото 24segodnya 8. Высушенные и измельченные шкурки можно добавлять в выпечку или для приготовления мяса Блюда будут иметь особую ароматную нотку. Фото myturcija 9. Высушенные шкурки мандарина можно измельчить в блендере до состояния муки, залить водой, перемешать до кашеобразного состояния, а затем нанести на кожу в виде скраба Фото livemaster