Почему не стоит выбрасывать кожуру мандаринов: 9 практических советов для быта
Накануне Нового года наши дома превращаются в мандариновый рай. Сладкие приятные ароматы заполняют все пространство, а на столах появляются горки из оранжевых шкурок. Не спешите их выбрасывать, ведь они вам пригодятся.
Идеи 24 подготовили для вас интересные способы использования мандариновых корок. Вам это точно пригодится.
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1. Высушенные шкурки можно положить на полках, ящиках и в шкафу с одеждой
Это поможет избежать появления моли и обеспечить шкафчики приятным цитрусовым ароматом.
Фото 7dach
2. Заваривания чая с добавлением свежих или даже сушеных мандариновых корок делает напиток витаминным и невероятно ароматным
Фото cookist
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3. Свежую кожуру из мандаринов можно использовать для приготовления мандаринового варенья и цукатов
Фото golapravda
4. Для того, чтобы обеспечить растения в горшках питательными микроэлементами, замочите в воде мандариновые шкурки
Настаивайте раствор минимум несколько часов, а потом поливайте им растения.
Фото biosamogon
5. Мандариновую кожуру можно разрезать в виде "кувшинки"
Полученная "фигурка" может стать подсвечником для аромасвечи.
Фото thebathtubdiva
6. Из шкурок мандарина можно сделать классные элементы декора
Для этого следует с помощью ножа или кухонных формочек для вырезания теста "выдавить" соответствующие фигурки.
Фото pustunchik
7. Высушенные шкурки мандаринов можно использовать для разжигания камина
Фото 24segodnya
8. Высушенные и измельченные шкурки можно добавлять в выпечку или для приготовления мяса
Блюда будут иметь особую ароматную нотку.
Фото myturcija
9. Высушенные шкурки мандарина можно измельчить в блендере до состояния муки, залить водой, перемешать до кашеобразного состояния, а затем нанести на кожу в виде скраба
Фото livemaster
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