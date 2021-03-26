Люди всегда были подвержены каким-то страхам, которые спустя время перерастали в суеверия, влияющие на многие поколения. Все мы с детства знаем, что нельзя дарить ножи. Что породило такое поверье? Ответ на этот вопрос знают немногие. Давайте разберемся, почему нельзя дарить ножи на день рождения или на свадьбу в Украине, в какие суеверия верят люди и как их обойти.

Откуда пошло суеверие, что дарить ножи нельзя

Суеверные люди считают, что преподнесенный в качестве подарка нож вполне может привести к ссоре. Исследователи полагают, что этот предрассудок появился еще в дохристианские времена, когда ножи служили инструментами обрядового культа.

Читайте также Что подарить тем, кто много времени проводит на кухне

Тогда эти острые предметы активно использовались во время жертвоприношений, различных магических ритуалов и заговоров, а порой и в качестве оберегов, как защита от нечистой силы. Таким образом, люди верили, что нож является мощным носителем энергии, причем не только хорошей, но и разрушительной.

Именно неоднозначное применение этого острого предмета вызывало у многих людей страх и породило убеждение, что подаренный нож может стать причиной ссор и различных несчастий. Начали верить, что отношения между дарителем и человеком, принявшим подарок, могут испортиться.

Также появившееся суеверие связано с тем, что на протяжении сотен лет считалось, будто бы нож способен накапливать энергетику своего хозяина.

Ножи служили инструментами обрядового культа / Фото Pexels

Наследники этого суеверия есть не только в Украине и странах постсоветского пространства, но и в других государствах.

В Китае и Латинской Америке подарочный нож могли воспринять как конец дружбы. Этот режущий инструмент не принято дарить и в арабских странах. Также он запрещен в традициях монголов еще со времен Чингисхана.

Что говорят приметы по поводу ножа в подарок

С древних времен люди верили, что подаренный нож рвет все связи дарителя и одариваемого. Также этот предмет может разрушить семью, стать причиной ссор и скандалов, человека будут преследовать неудачи, поскольку нож привлечет в дом болезни и злых духов.

Почему нельзя дарить ножи на свадьбу? Согласно примете, супружеская жизнь будет "на ножах", и брак может развалиться из-за такого подарка.

Также существует примета о том, что нож будет мстить новому хозяину. Ведь раньше эти орудия изготавливались исключительно под заказ. Мастер "настраивал" нож во время изготовления на нужную энергетическую волну, когда в процессе работы думал о новом хозяине. При дарении этот острый предмет мог "обидеться" и начать "мстить".

Приметы про ножи / Фото Unsplash

Некоторые считают, что вместе с острым лезвием в дом "заходят" проклятия и колдовство. Это суеверие появилось из-за того, что нож всегда был важным атрибутом в проведении магических ритуалов. Например, чтобы наслать беду на определенного человека, втыкали это острое орудие в лутку двери его дома.

Согласно некоторым суевериям, нож – это символ смерти, большого горя, а получить его в подарок значило ожидать, что кто-то из близких скоро умрет в доме.

Когда женщине дарят нож, считается, что такой подарок испортит любовные отношения. Острое орудие как бы разрезает, рвет связь между двумя близкими людьми, причем восстановить ее уже никак нельзя.

Это интересно Как улучшить себе жизнь: 10 гениальных вещей, которые захочет иметь каждый

Если мужчине дарят нож, считается, что вскоре ему предстоит совершить какое-то "кровавое" дело. Такая примета появилась из-за того, что в древности режущий предмет был символом войны, смерти, преступления. Поэтому подобный подарок буквально обрекает мужчину на гибель либо длительное пребывание в "казенном доме".

Встречается суеверие, что если подарить нож маме, то это разрежет все родственные связи, спровоцирует скандал и полное прекращение отношений. Также этот острый предмет может вызывать у матери длительную болезнь, которая может закончиться летально.

Интересные факты о ножах

Ножи всегда сопровождали человека в его жизни, вот несколько интересных и необычных фактов о них:

В Белоруссии (Гомельская область) в колыбель к младенцу мужского пола клали нож, чтобы он вырос способным к плотницкому ремеслу.

В Финляндии молодой человек вкладывал свой нож в ножны девушке, если хотел сделать ей предложение. Ответом также служил нож. Если девушка не вынимала его, то назначалась свадьба.

У народов Кавказа и казаков при рождении сына принято до сих пор дарить кинжал или нож.

В Японии любой нож считали удачным подарком, поскольку он защищал дом и человека от несчастий, неприятностей. Японцы также верят, что подарить нож – значит оградить от бед. У них принято дарить острое орудие, когда человек достигает несчастливого возраста.

Во всех странах Средней Азии нож считается наиболее дорогим и престижным подарком и амулетом. Младенцу под подушку клали нож, чтобы сберечь его здоровье. В случае болезни взрослого человека орудие ложили ему вместо компресса на голову.

В Украине (Житомирская область) клали нож в колыбель младенцу, если в доме кто-то умер. Верили, что так можно "отвлечь" смерть от ребенка.

В Македонии под голову умершего клали острый нож, чтобы избавить его от участи стать вампиром.

Как правильно дарить ножи

В упаковку сувенирные или охотничьи ножи лучше не упаковывать, если предмет будет располагаться в ножнах. Если лезвие сокрыто, это значит, что никакой угрозы орудие не несет.

Если знаете, что одариваемый суеверен, то еще до вручения подарка потребуйте с него символическую плату, которая как бы снимет все плохие предметы, ведь человек "купит" нож.

По традиции за нож отдают монетку / Фото Unsplash

Интересный факт: традиция отдать за нож монетку пошла из старой Англии. Получив там в подарок нож либо любой другой острый предмет, нужно было отдать дарителю полпенни, чтобы беда прошла мимо.

Не стоит вручать ножи при посторонних, ведь среди компании людей обязательно найдется человек, открыто указывающий на плохую примету. В итоге настроение одариваемого будет испорчено, мысли наполнятся негативом и притянут неприятности.

Помните: суеверия работают лишь тогда, когда в них веришь. Решайте сами дарить или нет ножи в качестве подарка тому или иному человеку. Это единственное орудие, которое во все времена было и остается почти не изменившимся и не потерявшим свое предназначение.

Если вы считаете, что человек оценит такой подарок, дарите нож смело. Что касается суеверных людей, то просто возьмите с них монетку за подарок, а еще лучше поступить, как вежливые японцы – заранее положить свою, которая потом вам вернется!