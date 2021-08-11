Однак всім відомо, що насправді все це не допоможе. Чому не можна голодувати задля схуднення – розповіла дієтологиня Юлія Робулець.

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До чого призведе голодування

За словами дієтологині, люди, які хочуть швидко схуднути, часто починають голодувати, вважаючи це найкращим методом. Деякі ще купують чаї для схуднення, різні нібито дієві препарати, диво-масажери та ін.

Якби можна було всі заняття замінити хоча б на усвідомлення простої фрази: "Чудес не буває. Ваша вага – це всього лише різниця між отриманими та витраченими калоріями". Тут хіба що важливо додати: дотримуйте баланс в цій різниці. Голодувати не можна!

– наголосила Робулець.

Дієтологи запевняють, що при дотриманні дефіциту калорій можна й не виключати з раціону улюблені макарони. Тому якщо худнути, то тільки смачно й разом з "Тая"!

Не можна різко зменшувати кількість калорій / Фото Pixabay

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Ефект йо-йо

Дієтологиня пояснила, що якщо людина сильно знижує добову кількість калорій, в її організмі "відбувається ефект йо-йо" – вага швидко зменшується, але потім так само стрімко починає рости.

Зверніть увагу! Під час голодування зниження ваги відбувається шляхом втрати рідини та м'язів, а от жир йде в останню чергу.

Голодна дієта закінчується завжди однаково: харчовим зривом. По-перше, тому що неможливо різко і назавжди сісти на 500-700 (і навіть 1200) калорій на день, по-друге, цьому сприятиме депресія, яка розвиватиметься через втрату поживних речовин,

– наголосила фахівчиня.

Правильне харчування – запорука здоров'я / Фото Pixabay