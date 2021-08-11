Однако всем известно, что на самом деле все это не поможет. Почему нельзя голодать ради похудения – рассказала диетолог Юлия Робулец.

Интересно Знай своих: Педан доказал, что макароны из мягких сортов пшеницы не хуже, чем из твердых

К чему приведет голодание

По словам диетолога, люди, которые хотят быстро похудеть, часто начинают голодать, считая это лучшим способом. Некоторые еще покупают чаи для похудения, различные якобы действенные препараты, чудо-массажеры и др.

Если бы можно было все занятия заменить хотя бы на осознание простой фразы: "Чудес не бывает. Ваш вес – это всего лишь разница между полученными и потраченными калориями". Здесь разве что важно добавить: соблюдайте баланс в этой разнице. Голодать нельзя!

– подчеркнула Робулец.

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с "Тая"!

Нельзя резко уменьшать количество калорий / Фото Pixabay

Важно Осторожно: 12 продуктов, из-за которых у вас целлюлит

Эффект йо-йо

Диетолог объяснила, что если человек сильно снижает суточное количество калорий, в его организме "происходит эффект йо-йо" – вес быстро уменьшается, но потом так же стремительно начинает расти.

Обратите внимание! Во время голодания снижение веса происходит путем потери жидкости и мышц, а вот жир уходит в последнюю очередь.

Голодная диета заканчивается всегда одинаково: пищевым срывом. Во-первых, потому что невозможно резко и навсегда сесть на 500 – 700 (и даже 1200) калорий в день, во-вторых, этому будет способствовать развивающая на фоне потери питательных веществ депрессия,

– отметила специалист.

Правильное питание – залог здоровья / Фото Pixabay