Однако всем известно, что на самом деле все это не поможет. Почему нельзя голодать ради похудения – рассказала диетолог Юлия Робулец.
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К чему приведет голодание
По словам диетолога, люди, которые хотят быстро похудеть, часто начинают голодать, считая это лучшим способом. Некоторые еще покупают чаи для похудения, различные якобы действенные препараты, чудо-массажеры и др.
Если бы можно было все занятия заменить хотя бы на осознание простой фразы: "Чудес не бывает. Ваш вес – это всего лишь разница между полученными и потраченными калориями". Здесь разве что важно добавить: соблюдайте баланс в этой разнице. Голодать нельзя!
– подчеркнула Робулец.
Нельзя резко уменьшать количество калорий / Фото Pixabay
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Эффект йо-йо
Диетолог объяснила, что если человек сильно снижает суточное количество калорий, в его организме "происходит эффект йо-йо" – вес быстро уменьшается, но потом так же стремительно начинает расти.
Голодная диета заканчивается всегда одинаково: пищевым срывом. Во-первых, потому что невозможно резко и навсегда сесть на 500 – 700 (и даже 1200) калорий в день, во-вторых, этому будет способствовать развивающая на фоне потери питательных веществ депрессия,
– отметила специалист.
Правильное питание – залог здоровья / Фото Pixabay