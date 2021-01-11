Понеділок – це день тижня, який ми не любимо, починаємо в поганому настрої й ще зранку чекаємо його завершення. Не завжди це пов'язано з початком робочого тижня. Як правило, в цьому є більш серйозні психологічні причини.

Ідеї 24 допоможуть вам зрозуміти фактори, через які ви так недолюблюєте понеділок. Можливо, з часом це стане улюблений день тижня.

Читайте також: Як зробити робоче місце комфортним: 10 речей, які ви захочете купити собі в офіс

Природний ритм вашого тіла

Існують фізіологічні фактори, які стосуються природного циклу організму. Особливо порушення цього циклу впливає на людей, які мають традиційний графік роботи. Звідси зрозуміло, що в період суботи та неділі наше тіло розслабляється, ми маємо інший режим сну та відпочинку. Тому до понеділка природний ритм тіла "збивається".

Фото tion

Втрата свободи

Ми психологічно налаштовані на те, що субота та неділя – це можливість відпочити від усього. Тому, навіть, якщо ці дні сильно завантажені, ми все одно вважаємо себе вільними від роботи. Коли настає понеділок, ми налаштовуємо себе на робочий лад і впевнені в тому, що втратили "свободу вихідних".

Найбільш поширеною причиною, через яку люди вважають понеділок настільки складним, є те, що два дні свободи та насолоди закінчилися, – вважав перський поет Гафіз.

Ми не любимо свою роботу

Ще однією причиною того, що ми не любимо понеділок є неприязнь до нашої роботи або стрес, який вона може викликати. Особливо це стало помітно в період пандемії. Навіть якщо робота нам подобається, ми все одно можемо негативно ставитися до колег, до керівника або просто боятися захворіти на Covid-19 на робочому місці.

Незалежно від того, чи це вибагливий начальник, чи недоброзичливі колеги, почуття тривоги та депресії можуть початися ще в неділю ввечері, ускладнюючи задоволення від виходу на роботу в понеділок, – зауважував Гафіз.

Ми не підготувалися до дня

Понеділок може бути важким ще й в тому випадку, якщо ми не підготувалися до початку тижня. Це стосується як психологічної, так і фізичної підготовки.

Фото medium

Соціум

Усі навколо нав'язують нелюбов до понеділків. Через це ми на підсвідомому рівні відчуваємо апатію до цього дня. Навіть попри те, що в нас це може бути вихідний або коли ми йдемо на роботу, яку любимо.

Ми живемо в соціумі, де переважна більшість ставиться до робочих днів, опираючись на позицію "TGIF", тобто вважає понеділки загальним ворогом, – вважав американський художник Штемпфіг.

Баланс між особистим життям та роботою

Якщо ми багато працюємо, то рано чи пізно наш організм стомлюється. Особливо ця втома відчувається в понеділок. Наш розум "дає" нам вказівки про те, що ми не змогли в суботу та неділю приділити час для своїх рідних чи навіть для себе. Отже, ми не змогли знайти баланс на вихідних і тому понеділок вважається важким та похмурим.

Цікаво: Чому потрібно читати книги: 7 основних причин

Важкі "переходи"

Багато з нас не люблять понеділки через те, що ми важко переносимо зміни. Нам складно "перемикнутися" з одного психологічного стану на інший, розпочати роботу після вихідних, змінити коло спілкування рідних на колег.

Фото mitmagazine

Невідомість

Ще однією причиною нелюбові понеділків є невідомість наступних днів. Тобто ми не знаємо, чого чекати впродовж усього тижня. Особливо ця невідомість нас лякає в період пандемії. Ми боїмося звільнення, хвороби, отримання більших навантажень тощо.

Жити вихідними

Багато людей не люблять свою роботу, тому ще в понеділок з нетерпінням чекають вихідні. Не варто жити вихідними. Краще насолоджуватися кожним моментом і знаходити позитив у кожному дні, а не лише в суботі чи неділі.

Фото versiya