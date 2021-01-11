Понедельник – день недели, который мы не любим, начинаем в плохом настроении и с утра ждем его завершения. Не всегда это связано с началом рабочей недели. Как правило, в этом есть более серьезные психологические причины.

Идеи 24 помогут вам понять факторы, по которым вы так недолюбливаете понедельник. Возможно, со временем это станет любимый день недели.

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Естественный ритм вашего тела

Существуют физиологические факторы, касающиеся естественного цикла организма. Особенно нарушение этого цикла влияет на людей, которые имеют традиционный график работы. Отсюда понятно, что в период субботы и воскресенья наше тело расслабляется, мы имеем другой режим сна и отдыха. Поэтому до понедельника естественный ритм тела "сбивается".

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Потеря свободы

Мы психологически настроены на то, что суббота и воскресенье – это возможность отдохнуть от всего. Поэтому, даже если эти дни сильно загружены, мы все равно считаем себя свободными от работы. Когда наступает понедельник, мы настраиваем себя на рабочий лад и уверены в том, что потеряли "свободу выходных".

Наиболее распространенной причиной, по которой люди понедельник считают сложным, является то, что два дня свободы и наслаждения закончились, – считал персидский поэт Хафиз.

Мы не любим свою работу

Еще одной причиной того, что мы не любим понедельник является неприязнь к нашей работе или стресс, который она может вызвать. Особенно это стало заметно в период пандемии. Даже если работа нам нравится, мы все равно можем негативно относиться к коллегам, к руководителю или просто бояться заболеть коронавирусом на рабочем месте.

Независимо от того, это требовательный начальник или недоброжелательные коллеги, чувство тревоги и депрессии могут начаться еще в воскресенье вечером, усложняя удовольствие от выхода на работу в понедельник, – утверждал Хафиз.

Мы не подготовились ко дню

Понедельник может быть тяжелым еще и в том случае, если мы не подготовились к началу недели. Это касается как психологической, так и физической подготовки.

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Социум

Все вокруг навязывают нелюбовь к понедельнику. Поэтому мы на подсознательном уровне чувствуем апатию по весь день. Даже несмотря на то, что у нас это может быть выходной или когда мы идем на работу, которую любим.

Мы живем в социуме, где большинство относится к рабочим дням негативно, опираясь на позицию "TGIF", то есть считает понедельники общим врагом, – отмечал американский художник Штемпфиг.

Баланс между личной жизнью и работой

Если мы много работаем, то рано или поздно наш организм устает. Особенно эта усталость ощущается в понедельник. Наш ум "дает" нам указания о том, что мы не смогли в субботу и воскресенье уделить время для своих родных или даже для себя. Следовательно, мы не смогли найти баланс на выходных и потому понедельник считается трудным и мрачным.

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Тяжелые "переходы"

Многие из нас не любят понедельники из-за того, что мы тяжело переносим изменения. Нам сложно "переключиться" с одного психологического состояния на другой, начать работу после выходных, изменить круг общения родных на коллег.

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Неизвестность

Еще одной причиной нелюбви понедельника является неизвестность. То есть мы не знаем, чего ожидать в течение всей недели. Особенно эта неизвестность нас пугает в период пандемии. Мы боимся увольнения, болезни, получения больших нагрузок и тому подобное.

Жить выходными

Многие люди не любят свою работу, поэтому еще в понедельник с нетерпением ждут выходных. Не стоит жить выходными. Лучше наслаждаться каждым моментом и находить позитив в каждом дне, а не только в субботу или воскресенье.

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