Как уверяет специалист, пребывание на диете и похудения не всегда повреждают ваш метаболизм. Через адаптацию организма, которая проявляется в ответ на потерю жира (фактически, чтобы потерю предотвратить), расход энергии будет существенно меньше у тех, кто сбросил вес, чем у тех, кто всегда был стройным.

И еще Зачем марафонцы устраивают макаронную вечеринку перед забегом и какие блюда для нее готовят

Пример. Девушка со стабильным весом в 60 килограммов, будет тратить больше килокалорий, чем девушка, которая тоже весит 60 килограммов, но благодаря недавнему похудению.

Потеря веса и его удержание сопровождаются адаптивными изменениями метаболизма. Эти изменения означают, что мы будем тратить меньше энергии.

Чем больше мы худеем, тем меньше мы тратим энергии. И чем больше мы отдыхаем и лежим, тем меньше у нас есть энергии для тренировок. И вот этот разброс может составлять до 15% от общего обмена веществ,

– говорит диетолог.

Диетологи уверяют, что при соблюдении дефицита калорий можно и не исключать из рациона любимые макароны. Поэтому если худеть, то только вкусно и вместе с "Тая" !



Чтобы похудеть, расчет суточной нормы калорий должно происходить индивидуально / Фото unsplash

Поэтому нет никаких общих формул для похудения . Даже если параметры (возраст, рост, вес) одинаковы – все индивидуально!

Так, через адаптивную реакцию организма, похудевшему человеку понадобится от 5 до 15% меньше калорий в день для удержания веса на уровне, чем тому человеку, у которого этот вес всегда был. Это означает, что тем, кто никогда не страдал от лишнего веса, необходимо, например, 2000 килокалорий для удержания веса, а тем, кто похудел уже до такого же уровня, необходимо немного меньше (1700 – 1800 килокалорий). Такая разница может сохраняться до 7 лет после сжигания веса или больше.

Поэтому, марафоны , во время которых рассчитывают вашу калорийность, исходя только из параметров, а не делают индивидуальное анкетирование, – не всегда работают!