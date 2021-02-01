Быть лидером – это большая ответственность и работа над собой и над коллективом. Иногда, достигнув определенных высот, лидеры терпят неудачи, теряют свою репутацию и не могут довести дело до конца.

Источник: 24 канал

Для того чтобы избежать неудач, прочитайте основные причины потери лидерами репутации.

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1. Неумение находить общий язык

Это одна из самых распространенных причин неудач лидеров. Ведь главная задача лидера состоит в эффективном управлении и координации. В таких случаях очень трудно чего-то добиться, не умея находить общий язык с коллегами, руководством или подчиненными.

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2. Неумение быть гибким

Следующая роковая ошибка лидеров – неумение приспосабливаться ко всем изменениям, которые происходят вокруг. Настоящий лидер должен быть гибким и мудрым. Это поможет ему всегда находить эффективные решения проблем.

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3. Синдром самовлюбленности

Каждый лидер хочет, чтобы его работу ценили. Однако иногда это желание приводит к тому, что человек становится самовлюбленным и вовсе не замечает никого вокруг.

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4. Страх ошибиться

Некоторые лидеры очень боятся сделать ошибку. Такой страх сделать что-то не так может привести вообще к бездействию. Мудрые лидеры умеют анализировать собственные ошибки, работать над собой и превращать недостатки в преимущества.

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5. Чувство вины

Поскольку лидер полностью несет ответственность за себя и за коллектив, периодически у него могут возникать угрызения совести и чувство вины за совершенные ошибки. Это приводит к неуверенности в себе и в своих действиях.

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