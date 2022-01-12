Чипси з лаваша нашвидкуруч: рецепт домашних снеків, які не зашкодять фігурі
Джерело:інстаграм kira_kulinar
Якщо вам раптом захотілося чогось пожувати під фільм, приготуйте корисну альтернативу шкідливим снекам – чипси з лаваша. Усе, що вам потрібно, – набір улюблених спецій та кілька хвилин вільного часу.
Часом буває так, що не використали весь лаваш, який купили напередодні. А термін придатності таких продуктів вкрай малий. Відкритий лаваш не простоїть довше й 1 – 2 днів. Аби він даремно не засихав, пропонуємо приготувати швидкі чипси. Це і смачно, і зовсім не шкідливо.
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Крім цього, приправи й додатки ви можете обирати на будь-який смак. А сьогодні поділимося двома рецептами: з паприкою та з сиром і зеленню.
Домашні чипси з лаваша
Інгредієнти для чипсів з паприкою:
- Лаваш – 1 штука;
- Паприка – 1 столова ложка;
- Томатна паста (кетчуп) – 1 стакан;
- Сіль – 0,5 чайної ложки;
- Рослинна олія – 1 столова ложка.
Інгредієнти для чипсів з сиром та зеленню:
- Сир тертий – 50 грамів;
- Прованські трави – 1 чайна ложка;
- Сіль – 0,5 чайної ложки;
- Рослинна олія – 1 столова ложка.
Спосіб приготування:
- Лаваш наріжте трикутниками і поділіть порівно для двох пакетів (смаків).
- У кожен пакет додайте свої інгредієнти та нарізаний лаваш.
- Зав'яжіть пакети і добре перемішайте, щоб кожен шматочок просочився.
- Деко застеліть пергаментом і викладіть чипси. Випікайте 5 – 7 хвилин при температурі 160 градусів.
Смачного!
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Чипси з лаваша, приготовані у духовці / Фото instagram
Текст публікації kira_kulinar:
Хочеться чіпсів, але шкодять фігурі? Тоді дивись:
Інгредієнти "з паприкою":
Лаваш - 1шт
Паприка – 1ст.л
Томатна паста (кетчуп) - 1ст.
Сіль – 1/2ч.л
Рослинна олія - 1ст.л
"з сиром та травами"
Сир тертий - 50г
Прованські трави – 1ч.л
Сіль – 1/2ч.л
Рослинна олія - 1ст.л
Приготування:
Лаваш ріжемо трикутниками і ділимо на 2 пакети.
У кожен пакет додаємо свої інгредієнти.
Зав'язуємо пакети і добре перемішуємо, щоб кожен трикутник просочився.
Деко застилаємо пергаментом і викладаємо наші трикутники.
Запікаємо при 160 ° 6 хв (але дивимося, щоб зарум'яніли і дістаємо) головне не перетримати.