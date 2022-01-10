Рецепт швидкої яєчні розрахований на одну особу, але ви можете змінювати кількість інгредієнтів. Спробувати приготувати можете хоч вже, адже це – справді дуже легко.
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Рецепт яєчні в мікрохвильовій печі
Інгредієнти:
- 2 яйця;
- молоко;
- дрібка солі і свіжомеленого перцю;
- 1–2 скибочки хліба підсмажені;
- солоне масло.
Приготування
Розбийте яйця в миску для мікрохвильової печі і приправте. Гарненько перемішайте виделкою до повного з'єднання і появи бульбашок на поверхні.
Поставте в мікрохвильову на 30 секунд і потім перемішайте виделкою. Якщо необхідно, поставте в мікрохвильову піч ще раз на 10 секунд, поки суміш не затвердіє.
Пам’ятайте, що після витягування з мікрохвильової печі воно ще трохи готується. Ще раз перемішайте і відставте на 30 секунд.
Змастіть тост маслом і посипте зверху яйцем.Смачного!
Рецепт швидкої яєчні / Фото BBC
Додаткова інформація
Додайте трохи молока або вершків до яєць перед мікрохвильовою, якщо ви любите ніжні яйця.
Мікрохвильові печі різноманітні, тому яйця можуть майже застигнути і через 30 секунд, і через 1 хвилину.