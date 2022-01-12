Иногда бывает так, что не использовали весь лаваш, купленный накануне. А срок годности таких продуктов крайне мал. Открытый лаваш не простоит дольше и 1 – 2 дней. Чтобы зря не засыхал, предлагаем приготовить быстрые чипсы. Это и вкусно, и совсем не вредно.

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Кроме этого, приправы и добавки вы можете выбирать на любой вкус. А сегодня поделимся двумя рецептами: с паприкой и сыром и зеленью.

Домашние чипсы из лаваша

Ингредиенты для чипсов с паприкой:

  • Лаваш – 1 штука;
  • Паприка – 1 столовая ложка;
  • Томатна паста (кетчуп) – 1 стакан;
  • Соль – 0,5 чайной ложки;
  • Растительное масло – 1 столовая ложка.

Ингредиенты для чипсов с сыром и зеленью:

  • Сыр тертый – 50 граммов;
  • Прованские травы – 1 чайная ложка;
  • Соль – 0,5 чайной ложки;
  • Растительное масло – 1 столовая ложка.

Способ приготовления:

  1. Лаваш нарежьте треугольниками и разделите поровну для двух пакетов (вкусов).
  2. В каждый пакет добавьте нужные ингредиенты и нарезанный лаваш.
  3. Завяжите пакеты и хорошо перемешайте, чтобы каждый кусочек пропитался.
  4. Противень застелите пергаментом и выложите чипсы. Выпекайте 5 7 минут при температуре 160 градусов.

Приятного аппетита!

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Чипсы из лаваша, приготовленные в духовке
Чипсы из лаваша, приготовленные в духовке / Фото instagram

Текст публикации kira_kulinar:

Хочется чипсов, но вредят фигуре? Тогда смотри:

Ингредиенты "с паприкой":
Лаваш – 1шт
Паприка – 1ст.л
Томатная паста (кетчуп) – 1ст.
Соль – 1/2ч.л
Растительное масло – 1ст.л

"с сыром и травами"
Сыр тертый - 50г
Прованские травы - 1ч.л
Соль - 1/2ч.л
Растительное масло - 1ст.л

Приготовление:
Нарежьте лаваш треугольниками и разделите на 2 пакета.
В каждый пакет добавляем ингредиенты.
Завязываем пакеты и хорошо перемешиваем, чтобы каждый треугольник пропитался.
Противень застилаем пергаментом и выкладываем наши треугольники.
Запекаем при 160°6 мин (но смотрим, чтобы зарумянились и достаем) главное не передержать.