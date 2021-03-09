После тяжелого рабочего дня так хочется расслабиться и отдохнуть по полной. У каждого – свой идеальный способ отдыха. Один предпочитает смотреть кино, другой погружается в чтение, а третий зависает в соцсетях.

Рассказываем, как провести вечер так, чтобы полностью отдохнуть – душой и телом. Среди наших 7 идей вы точно найдете ту, которая вам подойдет.

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Чтение

Независимо от того, кем и где вы работаете, чтение вас расслабит. Выбирайте ту литературу, которая вам больше всего по душе. Только не стоит после работы перегружать себя научными книгами. Приятное чтение поможет отдохнуть, а еще положительно скажется на вашем интеллектуальном уровне.

Чтение книг – идеальное занятие после рабочего дня / Фото Freepik

Развивайте хобби

У вас ведь есть хобби? Развивайте себя в той области, которая приносит вам наибольшее удовлетворение. Хобби – это не только приятное времяпрепровождение. Это возможность расслабиться, улучшить свое душевное самочувствие и зарядиться энергией.

Каждый человек должен иметь хобби / Фото Lifehacker

Обучение

Учиться – всегда полезно. Поэтому, если имеете силы и желание, займитесь самообразованием. Сегодня у нас есть доступ к огромному количеству онлайн-курсов и семинаров, в том числе бесплатных. Главное – определитесь с кругом интересов.

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Займитесь творчеством

Любое творчество делает человека свободным и настоящим. Поэтому наедине с собой или в компании с друзьями позвольте себе расслабиться, постигая азы рисования, гончарства или игры на каком-нибудь музыкальном инструменте. Даже если вы этим никогда не занимались, не бойтесь пробовать что-то новое. Вполне возможно, что это новое не на шутку вас увлечет.

Любое творчество делает человека более свободным и раскованным / Фото Pikabu

Общение с друзьями

Посиделки с друзьями – это всегда душевные разговоры и остроумные шутки, которые озарят ваш вечер. Классно позвонить другу, с которым вы давненько не виделись или даже не переписывались. Такой отдых переключит вас с будничной суеты и зарядит энергией на целую неделю.

Физическая работа

Если вы целый день проводите в офисе, то, придя домой, вы просто обязаны немного размяться. Физическая нагрузка немного "выключит" мозг и сбросит психическое напряжение. Вы можете что-то мастерить, ремонтировать, убираться в доме. Выбирайте то, что лучше всего отвлекает вас от мыслей о каждодневных обязанностях на работе.

Музыка или фильмы

Это самый распространенный отдых среди людей всех возрастов. Что ж, устройтесь поудобнее в своем любимом кресле и включите расслабляющую музыку. А то запустите хороший фильм или сериал, запаситесь вкусняшками и наслаждайтесь просмотром. Или же выберите нечто среднее, например прослушивание подкастов.

Просмотр фильм – наиболее распространенное занятие после работы / Фото Depositphotos