Чим побалувати сім'ю на вихідних: рецепт неймовірних тістечок "Павлова"

У моді – здоровий спосіб життя і правильне харчування. Але іноді хочеться все ж побалувати себе та сім'ю смачним десертом.

Тістечка "Павлова" відомі багатьом, але мало хто знає, як їх приготувати вдома. Рецептом поділилася українська кулінарна блогерка Валерія Чепішко.

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Міні-тістечка "Павлова"

КБЖВ (калорії, білки, жири, вуглеводи) на 1 штуку: 303/5/17/35.

Інгредієнти (на 10 штук):

Для безе:

Білки – 4 штуки.

Лимонний сік – 1 чайна ложка.

Цукор – 100 грамів.

Цукрова пудра – 100 грамів.

Для лимонного курда:

Жовтки – 4 штуки.

Цукор – 100 грамів.

Кукурудзяний крохмаль – 10 грамів.

Цедра і сік одного лимона.

Вершкове масло – 70 грамів.⠀

Для крему:

М'який сир – 250 грамів.

Вершки 33% – 125 мілілітрів.

Цукрова пудра – 20 грамів.

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Смачні тістечка сподобаються всій родині / Фото Pixabay

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Як приготувати

Безе:

Білки та лимонний сік збиваємо міксером до пишної світлої піни. Поступово додаємо цукор, збиваємо до піків. Додаємо цукрову пудру й збиваємо до однорідної густої маси. Перекладаємо суміш у кондитерський мішок з насадкою й робимо на деку кошики діаметром близько 7 сантиметрів. Залишаємо в розігрітій до 100 градусів духовці приблизно на 1,5 години. Після цього даємо повністю охолонути в духовці з відкритими дверцятами.

Лимонний курд:

Жовтки, цукор, кукурудзяний крохмаль, лимонний сік, цедру лимона з'єднуємо й варимо на середньому вогні до загусання. Вимикаємо вогонь і додаємо вершкове масло. Перемішуємо до однорідності й перетираємо через сито.

Крем:

М'який сир, вершки, цукрову пудру збиваємо міксером до загустіння.

Наповнюємо кошики з безе лимонним курдом, прикрашаємо кремом і ягодами за бажанням. Десерт готовий. Смачного!

Як приготувати тістечка "Павлова": дивіться відео​