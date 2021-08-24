Чим корисна диня та якими нетиповими смаковими поєднаннями можна здивувати друзів

Традиційно, люди діляться на два типи: ті, хто обожнюють кавун й ті, хто завжди обирають диню. Сьогодні поговоримо про других та розповімо, чим корисний їхній улюблений фрукт і як ще незвично можна вживати диню.

Дієтологиня Ольга Безугла розповіла усе, що потрібно знати про диню. Водночас вона поділилася кількома незвичайними ідеями, як і з чим можна поєднати цей фрукт.

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Чим корисна диня?

Диня – хороше джерело поживних речовин

Як говорить дієтологиня, диня – це продукт з низькою калорійністю і з достатньою кількістю мікронутрієнтів: вітамін С, калій, натрій, вітамін В6 і низка з'єднань з досить сильною антиоксидантною активністю, включаючи бета-каротин кверцетин та інші.

Диня багата електролітами та водою

Коли ви думаєте про гідратацію, перше, що спадає на думку – це вода. Однак для ефективного і правильного зволоження вашому організму потрібно щось більше – йому також потрібні електроліти! Медова диня на 90% складається з води й містить електроліти, такі як: калій, магній, натрій і кальцій.

Диня корисна для шкіри

Адекватне споживання вітаміну С необхідне для правильного вироблення колагену – основного структурного білка, який важливий для відновлення і підтримки вашої шкіри. Також вітамін С потужний антиоксидант і може захистити вашу шкіру від дії сонячних променів,

– говорить Ольга Безугла.

Диня корисна для зору

Медова диня містить два потужні антиоксиданти: лютеїн і зеаксантин. Ці каротиноїдні з'єднання добре відомі тим, що підтримують здоров'я очей і запобігають розвитку вікової втрати зору, каже фахівець.

Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби "Тая" – це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.



Диня корисна, якщо їсти її у міру / Фото instagram

Як і з чим можна поєднувати диню

Диня, яка містить швидкі вуглеводи та на 90% складається з води, при доволі високому глікемічному індексі має низьке навантаження – усього 4,5 – 5,2 бала. Що робить диню корисною, якщо вживати її в міру.

Салати

Наріжте трохи медової дині невеликими шматочками і додайте у свій улюблений салат.

Їжте диню як закуску з лаймом, м'ятою та імбиром або ж обмотайте шматки дині маринованим баклажаном.

Супи

Подавайте медову диню як основу для холодного супу з перцем, м'ятою та огірком.

Десерти

Зробіть з дині пюре і використовуйте його як основу для фруктового морозива.

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Текст публікації Ольги Безуглої:

У серпні зазвичай по харчових перевагах люди діляться на дві категорії: ті, хто більше люблять кавун і ті, хто любить диню. Згодні? Я більше люблю диню!

Чим же вона корисна?

По-перше, це хороше джерело поживних речовин!

Диня продукт з низькою калорійністю і з достатньою кількістю мікронутрієнтів, таких як: вітамін С, калій, натрій, вітамін В6 і низку з'єднань з досить сильною антиоксидантною активністю, включаючи бета-каротин (провітамін А), кверцетин, фіто і т.д.

По-друге, диня багата електролітами і водою!

Коли ви думаєте про гідратацію, перше, що спадає на думку – це вода.

Однак для ефективного і правильного зволоження вашому організму потрібно щось більше – йому також потрібні електроліти! Медова диня на 90% складається з води і містить електроліти, такі як: калій, магній, натрій і кальцій.

Диня – це підтримка здоров'я вашої шкіри завдяки високому вмісту вітаміну С.

Адекватне споживання вітаміну С необхідно для правильного виробництва колагену, основного структурного білка, який важливий для відновлення і підтримки вашої шкіри. Також вітамін С потужний антиоксидант, і може захистити вашу шкіру від дії сонячних променів!

Диня – підтримка травлення завдяки достатній кількості клітковини. Адекватне споживання харчових волокон сприяє регулярній роботі кишківника і зростання здорових кишкових бактерій.

Диня – підтримка здоров'я очей!

Медова диня містить два потужні антиоксиданти: лютеїн і зеаксантин. Ці каротиноїдні з'єднання добре відомі тим, що підтримують здоров'я очей і запобігають розвитку вікової втрати зору.

І звичайно ж диня – продукт досить солодкий, тому важливо розглянути її вплив на глюкозу крові!

В першу чергу важливо відзначити, що у дині безліч сортів, кожен з яких може мати різний глікемічний індекс. В середньому він коливається від 44 (у перської дині) до 70 (у сорту канталупа). Але важливо також враховувати глікемічне навантаження!