Диетолог Ольга Безуглая рассказала все, что нужно знать о дыне. В то же время она поделилась несколькими необычными идеями, как и с чем можно совместить этот фрукт.
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Чем полезна дыня?
Дыня – хороший источник питательных веществ
Как говорит диетолог, дыня – это продукт с низкой калорийностью и с достаточным количеством микронутриентов: витамин С, калий, натрий, витамин В6 и ряд соединений с достаточно сильной антиоксидантной активностью, включая бета-каротин кверцетин и другие.
Дыня богата электролитами и водой
Когда вы думаете о гидратации, первое, что приходит в голову – это вода. Однако для эффективного и правильного увлажнения вашему организму нужно нечто большее – ему также нужны электролиты! Медовая дыня на 90% состоит из воды и содержит электролиты, такие как: калий, магний, натрий и кальций.
Дыня полезна для кожи
Адекватное потребление витамина С необходимо для правильной выработки коллагена – основного структурного белка, который важен для восстановления и поддержания вашей кожи. Также витамин С мощный антиоксидант и может защитить вашу кожу от воздействия солнечных лучей,
– говорит Ольга Безуглая.
Дыня полезна для зрения
Медовая дыня содержит два мощные антиоксиданты: лютеин и зеаксантин. Эти каротиноидные соединения хорошо известны тем, что поддерживают здоровье глаз и предотвращают развитие возрастной потери зрения, говорит специалист.
Дыня полезна, если есть ее в меру / Фото instagram
Как и с чем можно сочетать дыню
Дыня, которая содержит быстрые углеводы и на 90% состоит из воды, при достаточно высоким гликемическим индексом имеет низкую нагрузку – всего 4,5 – 5,2 балла. Что делает дыню полезной, если употреблять ее в меру.
Салаты
- Нарежьте немного медовой дыни небольшими кусочками и добавьте в свой любимый салат.
- Ешьте дыню как закуску с лаймом, мятой и имбирем или обмотайте куски дыни маринованным баклажаном.
Супы
- Подавайте медовую дыню как основу для холодного супа с перцем, мятой и огурцом.
Десерты
- Сделайте из дыни пюре и используйте его как основу для фруктового мороженого.
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Текст публикации Ольги Безуглой:
В августе обычно по пищевым предпочтениям люди делятся на две категории: те, кто больше любят арбуз и те, кто любит дыню. Согласны? Я больше люблю дыню!
Чем же она полезна?
Во-первых, это хороший источник питательных веществ!
Дыня продукт с низкой калорийностью и с достаточным количеством микронутриентов, таких как: витамин С, калий, натрий, витамин В6 и ряд соединений с достаточно сильной антиоксидантной активностью, включая бета-каротин (провитамин А), кверцетин, фито и т.д.
Во-вторых, дыня богата электролитами и водой!
Когда вы думаете о гидратации, первое, что приходит в голову – это вода.
Однако для эффективного и правильного увлажнения вашему организму нужно нечто большее – ему также нужны электролиты! Медовая дыня на 90% состоит из воды и содержит электролиты, такие как: калий, магний, натрий и кальций.
Дыня – это поддержание здоровья вашей кожи благодаря высокому содержанию витамина С.
Адекватное потребление витамина С необходимо для правильного производства коллагена, основного структурного белка, который важен для восстановления и поддержания вашей кожи. Также витамин С мощный антиоксидант, и может защитить вашу кожу от воздействия солнечных лучей!
Дыня – поддержка пищеварения благодаря достаточному количеству клетчатки. Адекватное потребление пищевых волокон способствует регулярной работе кишечника и рост здоровых кишечных бактерий.
Дыня – поддержание здоровья глаз!
Медовая дыня содержит два мощные антиоксиданты: лютеин и зеаксантин. Эти каротиноидные соединения хорошо известны тем, что поддерживают здоровье глаз и предотвращают развитие возрастной потери зрения.
И конечно же дыня – продукт достаточно сладкий, поэтому важно рассмотреть ее влияние на глюкозу крови!
В первую очередь важно отметить, что в дыни множество сортов, каждый из которых может иметь различный гликемический индекс. В среднем он колеблется от 44 (в персидской дыни) до 70 (у сорта канталупа). Но важно также учитывать гликемический нагрузки!