Диетолог Ольга Безуглая рассказала все, что нужно знать о дыне. В то же время она поделилась несколькими необычными идеями, как и с чем можно совместить этот фрукт.

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Чем полезна дыня?

Дыня – хороший источник питательных веществ

Как говорит диетолог, дыня – это продукт с низкой калорийностью и с достаточным количеством микронутриентов: витамин С, калий, натрий, витамин В6 и ряд соединений с достаточно сильной антиоксидантной активностью, включая бета-каротин кверцетин и другие.

Дыня богата электролитами и водой

Когда вы думаете о гидратации, первое, что приходит в голову – это вода. Однако для эффективного и правильного увлажнения вашему организму нужно нечто большее – ему также нужны электролиты! Медовая дыня на 90% состоит из воды и содержит электролиты, такие как: калий, магний, натрий и кальций.

Дыня полезна для кожи

Адекватное потребление витамина С необходимо для правильной выработки коллагена – основного структурного белка, который важен для восстановления и поддержания вашей кожи. Также витамин С мощный антиоксидант и может защитить вашу кожу от воздействия солнечных лучей,

– говорит Ольга Безуглая.

Дыня полезна для зрения

Медовая дыня содержит два мощные антиоксиданты: лютеин и зеаксантин. Эти каротиноидные соединения хорошо известны тем, что поддерживают здоровье глаз и предотвращают развитие возрастной потери зрения, говорит специалист.

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Дыня полезна, если есть ее в меру / Фото instagram

Как и с чем можно сочетать дыню

Дыня, которая содержит быстрые углеводы и на 90% состоит из воды, при достаточно высоким гликемическим индексом имеет низкую нагрузку – всего 4,5 – 5,2 балла. Что делает дыню полезной, если употреблять ее в меру.

Салаты

Нарежьте немного медовой дыни небольшими кусочками и добавьте в свой любимый салат.

Ешьте дыню как закуску с лаймом, мятой и имбирем или обмотайте куски дыни маринованным баклажаном.

Супы

Подавайте медовую дыню как основу для холодного супа с перцем, мятой и огурцом.

Десерты

Сделайте из дыни пюре и используйте его как основу для фруктового мороженого.

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Текст публикации Ольги Безуглой:

В августе обычно по пищевым предпочтениям люди делятся на две категории: те, кто больше любят арбуз и те, кто любит дыню. Согласны? Я больше люблю дыню!

Чем же она полезна?

Во-первых, это хороший источник питательных веществ!

Дыня продукт с низкой калорийностью и с достаточным количеством микронутриентов, таких как: витамин С, калий, натрий, витамин В6 и ряд соединений с достаточно сильной антиоксидантной активностью, включая бета-каротин (провитамин А), кверцетин, фито и т.д.

Во-вторых, дыня богата электролитами и водой!

Когда вы думаете о гидратации, первое, что приходит в голову – это вода.

Однако для эффективного и правильного увлажнения вашему организму нужно нечто большее – ему также нужны электролиты! Медовая дыня на 90% состоит из воды и содержит электролиты, такие как: калий, магний, натрий и кальций.

Дыня – это поддержание здоровья вашей кожи благодаря высокому содержанию витамина С.

Адекватное потребление витамина С необходимо для правильного производства коллагена, основного структурного белка, который важен для восстановления и поддержания вашей кожи. Также витамин С мощный антиоксидант, и может защитить вашу кожу от воздействия солнечных лучей!

Дыня – поддержка пищеварения благодаря достаточному количеству клетчатки. Адекватное потребление пищевых волокон способствует регулярной работе кишечника и рост здоровых кишечных бактерий.

Дыня – поддержание здоровья глаз!

Медовая дыня содержит два мощные антиоксиданты: лютеин и зеаксантин. Эти каротиноидные соединения хорошо известны тем, что поддерживают здоровье глаз и предотвращают развитие возрастной потери зрения.

И конечно же дыня – продукт достаточно сладкий, поэтому важно рассмотреть ее влияние на глюкозу крови!