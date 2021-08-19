За словами Андрія Невського, багато експертів кажуть, що фруктоза заповнює печінку, яка не може її переробити і відправляє в жирові запаси. Що вона дуже калорійна та сприяє розвитку цукрового діабету другого типу. Але вони забувають про головне: фруктоза шкідлива тільки у великих кількостях.

І ще Не твердими сортами єдиними: як корисно й смачно готувати макарони з м'якої пшениці

Майже у всіх дослідженнях негативні наслідки вживання фруктози відбувалися на тлі надлишкової калорійності раціону. Добровольців загодовували фруктозою, даючи їм від 100 до 250 грамів на добу. Фруктоза така ж калорійна, як і цукор, тому не дивно, що люди повніли і мали проблеми з печінкою,

– каже дієтолог.

Фруктоза у цифрах

Усе корисне в міру. А денна норма фруктози 50 грамів. Для порівняння – це:

600 грамів винограду;

850 грамів яблук;

1 кілограм лохини;

1 кілограм бананів;

Понад 2 кілограми апельсинів;

Понад 3 кілограми персиків;

0,75 – 1 літр солодкої газованої води;

100 грамів цукру.

Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби "Тая" – це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.



Фруктоза не шкідлива, якщо її вживати в міру / Фото unsplash

Ще трохи цікавих даних про фруктозу:

у меді – 40 грамів фруктози на 100 грамів продукту;

у родзинках – 30 грамів;

у фініках – 19,5 грама;

у куразі – 12,5 грама;

у груші, хурмі, яблуках, черешні, бананах, манго – близько 5 – 6 грамів;

у ківі, смородині, папайї, вишнях, кавуні, сливах та дині – 3 – 4 грами.

Найменше фруктози (до 3 грами на 100 грамів продукту) в полуниці, чорниці, мандаринах, апельсинах, малині, ананасі, грейпфруті, персиках, нектарина і абрикосах.

Будьте розумні і просто рахуйте калорії!

Читайте також Як почати худнути: ТОП-5 простих кроків до зниження ваги

Текст публікації Андрія Невського:

Чекаєте, що я буду зараз скидати фруктозу у глибини пекла? Ні. І вам не раджу демонізувати нікого і нічого. Не буває абсолютно поганих людей і абсолютно шкідливих продуктів.

Останнім часом на фруктозу часто нападають. Кажуть, що вона заповнює печінку, та не може її переробити і відправляє в жирові запаси. Що вона дуже калорійна. Що вона сприяє розвитку цукрового діабету другого типу. Що вона – причина набору вісцерального жиру (жирового прошарку на внутрішніх органах). Я, чесно, вже не пам'ятаю, що ще поганого може робити фруктоза на думку різних "експертів". Але вони забувають головне: фруктоза шкідлива тільки у великих кількостях.

Майже у всіх дослідженнях негативні наслідки вживання фруктози відбувалися на тлі надлишкової калорійності раціону. Добровольців загодовували фруктозою, даючи їм від 100 до 250 грамів на добу. Фруктоза так само калорійна, як і цукор, тому не дивно, що люди повніли і мали проблеми з печінкою. Все добре в міру.