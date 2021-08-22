Важливо регулярно проходити обстеження, щоб бути впевненим у здоров'ї. Які аналізи слід здавати дорослій людині – розповіла дієтологиня Тетяна Лакуста.

Корисно Форма має значення: як обрати для страви правильний вид макаронів

Якщо ви не забуваєте відвозити свою машину на щорічний техогляд, не забувайте і про себе, у нас є такі ж вузлові механізми роботи, які треба переглянути,

– зазначила Лакуста.

Які аналізи потрібно здати дорослому

Загальний аналіз крові з формулою (дивимося на клітини крові, через них оцінюємо побічно імунітет, кровотворення).

Загальний аналіз сечі (оцінюємо стан нирок/сечового міхура).

Усім відомо, що харчування має бути якісним. Макаронні вироби "Тая" – це 100% натуральний продукт без будь-яких домішок та барвників. Вони чудово тримають форму і не розварюються, тому сподобаються навіть найвимогливішим поціновувачам макаронів.

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Біохімія:

АЛТ, АСТ, ГГТП – стан печінки.

Креатинін – функція фільтрації нирок.

ТТГ – скринінг здоров'я щитовидної залози.

Холестерин (або ліпідний профіль) – обмін жирів.

Загальний білок (при надмірній вазі + сечову кислоту) – обмін білка.

Глюкоза натщесерце (можна індекс НОМА/гліківаний гемоглобін) – обмін вуглеводів.

Вітаміни, мінерали (за можливості/бажанням): феритин, цинк, мідь, вітамін Д.

Крім того, необхідно відвідати терапевта/сімейного лікаря, виміряти тиск, пульс, розповісти скарги, показати аналізи й піти з корекцією.

За наявності захворювань, специфіки харчування, фізичних навантажень, режиму нічної роботи, профспорту – ваш список коригуються лікарем, щоб попередити розвиток ускладнень хвороби чи розвиток захворювання через ваш спосіб життя,

– резюмувала Тетяна Лакуста.

Текст публікації Тетяни Лакусти:

Що таке превенція в медицині?

Це попередження розвитку хвороби, попередження розвитку ускладнень за наявності хвороби та попередження її переходу в хронічний стан.

Чим профілактувати?

Профілактичним оглядом з виконанням аналізів і обстежень;

психогігієною;

фізактивністю;

харчуванням.

Якщо ви суб'єктивно здорові – чудово. Здайте клінічний мінімум аналізів, віддайте лікаря на перевірку. Зайдіть до гінеколога (уролога), стоматолога. Клінічний мінімум (загальний крові, сечі, глюкози натщесерце, холестерин, білок крові).

Просто ж, так?

Якщо ви не забуваєте відвозити свою машину на щорічний техогляд – не забувайте і про себе, у нас є такі ж вузлові механізми роботи, які треба переглянути.

Які аналізи здаємо в check up дорослому?

Загальний аналіз крові з формулою (дивимося на клітини крові, через них оцінюємо побічно імунітет, кровотворення).

Загальний аналіз сечі (оцінюємо стан нирок/сечового міхура).

Біохімія:

АЛТ, АСТ, ГГТП – стан печінки.

Креатинін – функція фільтрації нирок.

ТТГ – скрінінг здоров'я щитовидної залози.

Холестерин (або ліпідний профіль) – обмін жирів.

Загальний білок (при надмірній вазі + сечову кислоту) – обмін білка.

Глюкоза натщесерце (можна індекс НОМА/глікований гемоглобін) – обмін вуглеводів.

Вітаміни, мінерали (за можливості/бажанням): феритин, цинк, мідь, вітамін Д.

Планово виконати – зайти до терапевта/ сімейного лікаря – виміряти тиск, пульс – розповісти скарги – показати аналізи – піти з корекцією.

За наявності захворювань, специфіки харчування, фізнавантажень, нічного режиму роботи, профспорту – ваш перелік коригуються лікарем, щоб попередити розвиток ускладнень хвороби чи розвиток захворювання через вашого спосіб життя.